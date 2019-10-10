Происшествия
РИА НовостиАэропорт «Кольцово» возобновил работу после аварийной посадки Ан-12
Аэропорт Екатеринбурга после аварийной посадки военного самолета Ан-12 возобновил работу по приему и отправке воздушных судов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе аэровокзала. "Аэропорт возобновил работу по приему и отправке воздушных судов", - сказал собеседник агентства.
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Аэропорт Кольцово открыли спустя шесть часов после аварийной посадки военного самолета
Екатеринбург Онлайн08:45
После эвакуации аварийно севшего самолета, аэропорт Кольцово возобновил работу
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