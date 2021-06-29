Близкая к "Ренове" компания купила актив за 1 млрд рублей Победителем аукциона по продаже аэропорта в Магнитогорске стал "Ретранс", предложивший за него почти 1 млрд руб. Покупатель близок к принадлежащему "Ренове" Виктора Вексельберга холдингу "Аэропорты регионов".В источнике
23-летний американский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс выиграл индивидуальную награду «Джеймс Норрис Трофи», вручаемую лучшему игроку его амплуа по итогам регулярного сезона НХЛ, сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере».