Близкая к "Ренове" компания купила актив за 1 млрд рублей Победителем аукциона по продаже аэропорта в Магнитогорске стал "Ретранс", предложивший за него почти 1 млрд руб. Покупатель близок к принадлежащему "Ренове" Виктора Вексельберга холдингу "Аэропорты регионов".

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