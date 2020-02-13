Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАэропорт Шереметьево может стать полностью частным

Сделка может стать рекордной для отрасли — аналитик "Атона" Михаил Ганелин оценил госпакет акций Шереметьево в 50 – 70 млрд руб. Окончательную цену выкупа определит оценка, которую проведет привлекаемый Росимуществом независимый оценщик.
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с чего всё началось

Крупнейший аэропорт страны станет полностью частным

Компании принадлежит одноименный аэропорт. В 2019 г. «Шереметьево» обслужило 49,9 млн пассажиров, это восьмой результат в Европе.
Ведомостивчера в 06:13

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«Ведомости»: акционеры Шереметьево намерены выкупить более 30% акций у государства

ТАССвчера в 08:46

Ротенберг с партнерами решили выкупить 30,5% Шереметьево у Росимущества

РБКвчера в 08:33

Аэропорт Шереметьево может стать полностью частным

Коммерсантъвчера в 07:11

Компания Ротенберга полностью выкупит аэропорт Шереметьево у государства

URA.Ruвчера в 07:24

Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным

Российская газетавчера в 07:16

«Шереметьево» может стать полностью частным аэропортом

Интерфаксвчера в 09:55

Крупнейший аэропорт страны станет полностью частным

Ведомостивчера в 06:13
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Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия 12 февраля в 11:13
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Ямале, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Ведомости 06:55
Политика

Песков объяснил включение Исинбаевой в рабочую группу по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что включение в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию тех членов, которые ранее не были знакомы с текстом Основного закона страны, не отразится на эффективности работы.
Известия 06:04
Политика

Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 04:16
Армия и оружие

Дамаск снова подвергся ракетному удару

Российская газета вчера в 18:12
Политика

Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Минска в обмен на единые цены на энергоносители, передает Sputnik Беларусь.
РИА Новости 05:30
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
Повестка дня 12 февраля в 03:03
Технологии

Квартальный отчёт Remedy: в разработке пять проектов

В свежем квартальном отчёте Remedy по итогам 2019 года сообщается много деталей о показателях студии и её будущих проектах.
Игромания.ру 06:13
Биатлон

Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

RT на русском вчера в 08:01
Политика

В Турции усилили охрану посольства России из-за угроз

Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, которые поступают российскому послу в этой стране Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Известия 03:22
Происшествия

ФСБ задержала жителя Подмосковья, собравшего 25 млн рублей для ИГ

Следствие полагает, что мужчина собрал для террористической организации 25 млн рублей.
Газета.Ru 03:24
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

Газета.Ru вчера в 23:36
Происшествия

Мать брошенного у метро в Москве младенца объяснила свой поступок

Следственный комитет опубликовал видео допроса женщины, бросившей своего ребенка у станции московского метро "Парк Победы".
Российская газета 06:12
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за натянутые до ушей бикини

Подписчики телезвезды посчитали, что она сильно натянула трусы, продемонстрировав всем свои интимные части тела.
Слово и Дело 02:50
Спорт

Российские саночники завоевали первое золото на чемпионате мира в Сочи

Pravda.Ru 06:57
Экономика

Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по стандартам US GAAP увеличилась по итогам 2019 года увеличилась на 39% и составила 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
ТАСС 06:35
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Коммерсантъ 12 февраля в 05:23
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте

Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
Актуальные Новости вчера в 07:13
Политика

Путин уволил губернатора Калужской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
РБК вчера в 11:07
Общество

Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
РИА Новости вчера в 19:07
Происшествия

Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести

Шестой пострадавший в столкновении двух грузовиков под Тамбовом умер в больнице, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального УМВД Алексей Жданов.
Российская газета 03:41
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство

Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Что происходит 12 февраля в 13:33
Культура

Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Билли Айлиш - "No Time To Die" Билли Айлиш исполнила заглавную песню для нового фильма о Бонде "Не время умирать".
Газета.Ru 01:41
Политика

Дерипаска прокомментировал статью FT о его связи с деньгами Путина

Российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал статью газеты Financial Times (FT) о том, что он якобы отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Ведомости 06:01
Здоровье

Диетолог назвала продукты для восполнения дефицита витамина D

Медицинский специалист Нурия Дианова озвучила, какие продукты стоит включить в рацион, если наблюдается нехватка витамина D. Чаще всего дефицит витамина D у жителей средней полосы и северных широт наблюдается осенью и зимой, когда солнце редко выходит из-за туч, а световой день становится короче.
Волгоградская правда вчера в 14:52
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным

На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
КМВ Новости 01:59
Космос

Мимо Земли пролетел астероид с собственным спутником

В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
МИР 24 02:48
Шоу-бизнес

Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

ФАН вчера в 06:06
Общество

В России начали сборку первого серийного Ил-114-300

Специалисты начали сборку фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
РИА Новости 01:28
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