Экономика
КоммерсантъАэропорт Шереметьево может стать полностью частным
Сделка может стать рекордной для отрасли — аналитик "Атона" Михаил Ганелин оценил госпакет акций Шереметьево в 50 – 70 млрд руб. Окончательную цену выкупа определит оценка, которую проведет привлекаемый Росимуществом независимый оценщик.
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с чего всё началось
Компании принадлежит одноименный аэропорт. В 2019 г. «Шереметьево» обслужило 49,9 млн пассажиров, это восьмой результат в Европе.Ведомостивчера в 06:13
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Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
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