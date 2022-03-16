Также в числе аникризисных мер аэропорт существенно сократит непроизводственные расходы, оптимизирует техпроцессы, изменяет график работы межтерминального ж/д перехода (между терминалами будет курсировать не два поезда, а один).
Специальная операция на Украине идет в строгом соответствии с заранее утвержденными планами, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.
Российский Минпромторг и представители металлургического сектора договорились ограничить стоимость продукции с установлением предельных цен в ближайшие месяцы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ряд источников, знакомых с итогами совещания главы ведомства Дениса Мантурова с представителями металлургических предприятий.