КоммерсантъАэропорт Шереметьево приостановит работу терминала E и третьей взлетно-посадочной полосыАэропорт переведет рейсы из терминалов E и D в другие терминалы.КоммерсантъТакже в числе аникризисных мер аэропорт существенно сократит непроизводственные расходы, оптимизирует техпроцессы, изменяет график работы межтерминального ж/д перехода (между терминалами будет курсировать не два поезда, а один).ТАССРабота терминала D прекращена с 15 марта, напомнили в аэропорту.ТАССВ аэропорте также временно изменен график движения поездов межтерминального перехода: теперь между станциями "Шереметьево 1" и "Шереметьево 2" курсирует один из двух поездов.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваАфиша DailyТурДомСегодня в МосквеГазета.RuНовая газетаLife.ruЭкономика сегодняКомсомольская правдаРосбалтМИР 24Социальные новостиРБКПодробнее о событииШереметьево приостанавливает инвестиционные проектыТАСС06:03В Шереметьево закрыли терминалы D и Е из-за ситуации в авиаотраслиLenta.ru05:1515 марта Шереметьево закрывает Терминал DГлас Народа14 марта в 10:50Аэропорт Шереметьево приостановил инвестиционные проектыРИАМО06:02В аэропорту «Шереметьево» закрыли два бизнес-залаГазета.Ru06:38Терминал аэропорта Шереметьево прекратил обслуживать пассажировМойка78вчера в 20:11Аэропорт Шереметьево перевел рейсы из закрытого терминала D в Северный терминальный комплексИА Московский регион06:08Показать ещёОценить178Поделиться