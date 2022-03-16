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Аэропорт Шереметьево приостановит работу терминала E и третьей взлетно-посадочной полосы

Аэропорт переведет рейсы из терминалов E и D в другие терминалы.
Коммерсантъ
Также в числе аникризисных мер аэропорт существенно сократит непроизводственные расходы, оптимизирует техпроцессы, изменяет график работы межтерминального ж/д перехода (между терминалами будет курсировать не два поезда, а один).
ТАСС
Работа терминала D прекращена с 15 марта, напомнили в аэропорту.
ТАСС
В аэропорте также временно изменен график движения поездов межтерминального перехода: теперь между станциями "Шереметьево 1" и "Шереметьево 2" курсирует один из двух поездов.
Комсомольская правда

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