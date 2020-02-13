«Шереметьево холдинг» является контролирующим акционером «Шереметьево» (66,1% акций), Росимуществу принадлежат 30,46% этого аэропорта, крупнейшего в России. В 2019 г. «Шереметьево» обслужил 49,9 млн пассажиров, это восьмой результат в Европе.

с чего всё началось

Футбол Головин пропустит матч с «Дижоном» из-за перебора желтых карточек Как сообщает дисциплинарный комитет французской лиги (LFP), россиянин был дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек в игре с Амьеном (2:1) 23-летний игрок заработал уже четвертый горчичник в сезоне и третий за последние 10 туров.

Политика США ввели санкции против трёх организаций из России Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Политика Столтенберг призвал Зеленского урегулировать ситуацию в Донбассе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призывает президента Украины Владимира Зеленского приложить дополнительные усилия для урегулирования конфликта в Донбассе.

Происшествия Под Псковом при ДТП погибли восемь человек Восемь человек погибли в результате лобового столкновения микроавтобуса и фуры на трассе в Псковской области.

Общество Мосгорсуд признал законным условный срок студенту Егору Жукову Мосгорсуд оставил в силе приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову по делу о призывах к экстремизму, передает агентство городских новостей «Москва».

Здоровье В России выздоровел второй человек, заболевший коронавирусом Второй гражданин Китая, у которого был диагностирован коронавирус 2019-nCoV, был выписан из больницы в Чите после излечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача забайкальской краевой инфекционной больницы Сергея Юрчука.

Футбол Федун поддержал реформу Кубка России Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поддержал реформу Кубка России, в котором со следующего сезона будет введён групповой этап.

Общество Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ переносить серверы в РФ Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter и Facebook на 4 миллиона рублей каждого за их отказ локализовать базы данных россиян на территории РФ.

Здоровье Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека Еще один пациент госпитализирован в инфекционную больницу из реабилитационного центра "Градостроитель" под Тюменью, куда помещены граждане из Китая для прохождения карантина по коронавирусу, сообщила журналистам директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.

Гаджеты Xiaomi официально представила флагманскую линейку Mi 10 Китайская компания Xiaomi официально представила линейку флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo.