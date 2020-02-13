Экономика
Российская газетаАэропорт «Шереметьево» станет полностью частным
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с чего всё началось
«Шереметьево холдинг» является контролирующим акционером «Шереметьево» (66,1% акций), Росимуществу принадлежат 30,46% этого аэропорта, крупнейшего в России. В 2019 г. «Шереметьево» обслужил 49,9 млн пассажиров, это восьмой результат в Европе.Ведомости06:13
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Путин оценил идею закрепить ядерный статус России в Конституции
Президент Владимир Путин заявил, что не уверен в необходимости закрепления в Конституции ядерного статуса России.
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Головин пропустит матч с «Дижоном» из-за перебора желтых карточек
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Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали
В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
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Депутат Хайруллин мог выжить, если бы пристегнулся в вертолете
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Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Политика
Столтенберг призвал Зеленского урегулировать ситуацию в Донбассе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призывает президента Украины Владимира Зеленского приложить дополнительные усилия для урегулирования конфликта в Донбассе.
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Агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов подтвердил изданию «Фонтанка» переход футболиста в «Сочи» на правах аренды.
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Россиянам пообещали новые погодные аномалии
Россиянам пообещали новые погодные аномалии.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Политика
Визит Зеленского в Оман не был официальным — депутат Рады
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Оман не был официальным.
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Новый фильм Sony и Marvel заинтриговал зрителей
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Здоровье
В России выздоровел второй человек, заболевший коронавирусом
Второй гражданин Китая, у которого был диагностирован коронавирус 2019-nCoV, был выписан из больницы в Чите после излечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача забайкальской краевой инфекционной больницы Сергея Юрчука.
Армия и оружие
Генсек НАТО: ответ на «развёртывание ракет 9М729» готовим по правилам
Североатлантический альянс намерен следовать «всем нормам контроля над вооружениями» при подготовке ответа на «развёртывание Россией ракет 9М729».
Футбол
Федун поддержал реформу Кубка России
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поддержал реформу Кубка России, в котором со следующего сезона будет введён групповой этап.
Общество
Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ переносить серверы в РФ
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter и Facebook на 4 миллиона рублей каждого за их отказ локализовать базы данных россиян на территории РФ.
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Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека
Еще один пациент госпитализирован в инфекционную больницу из реабилитационного центра "Градостроитель" под Тюменью, куда помещены граждане из Китая для прохождения карантина по коронавирусу, сообщила журналистам директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.
Общество
На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу
Изменения носят художественный характер. Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
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Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Культура
Леонардо Ди Каприо не захотел фотографироваться с Киркоровым
Леонардо Ди Каприо не захотел фотографироваться со звездой российского шоу-бизнеса Филиппом Киркоровым.
Гаджеты
Xiaomi официально представила флагманскую линейку Mi 10
Китайская компания Xiaomi официально представила линейку флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo.
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Кремль ответил на заявление Эрдогана о нападениях в Сирии
Дмитрий Песков опроверг слова Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Россию и Сирию в убийстве мирных жителей в Идлибе.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.