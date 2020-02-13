Экономика
Российская газетаАэропорт «Шереметьево» станет полностью частным
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с чего всё началось
Компании принадлежит одноименный аэропорт. В 2019 г. «Шереметьево» обслужило 49,9 млн пассажиров, это восьмой результат в Европе.Ведомостивчера в 06:13
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Общество
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