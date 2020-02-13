Экономика

Российская газетаРоссийская газетаАэропорт «Шереметьево» станет полностью частным

Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
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с чего всё началось

Крупнейший аэропорт страны станет полностью частным

Компании принадлежит одноименный аэропорт. В 2019 г. «Шереметьево» обслужило 49,9 млн пассажиров, это восьмой результат в Европе.
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Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным

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РБКвчера в 08:33

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Коммерсантъвчера в 07:11

Крупнейший аэропорт страны станет полностью частным

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