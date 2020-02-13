Экономика

Российская газетаРоссийская газетаАэропорт «Шереметьево» станет полностью частным

Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Читать в источнике
Комментировать101
с чего всё началось

Крупнейший аэропорт страны станет полностью частным

Компании принадлежит одноименный аэропорт. В 2019 г. «Шереметьево» обслужило 49,9 млн пассажиров, это восьмой результат в Европе.
Ведомости06:13

Подробнее о событии

«Ведомости»: акционеры Шереметьево намерены выкупить более 30% акций у государства

ТАСС08:46

Аэропорт Шереметьево может стать полностью частным

Коммерсантъ07:11

«Шереметьево» может стать полностью частным аэропортом

Интерфакс09:55

Компания Ротенберга полностью выкупит аэропорт Шереметьево у государства

URA.Ru07:24

Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным

Российская газета07:16

Ротенберг с партнерами решили выкупить 30,5% Шереметьево у Росимущества

РБК08:33

Крупнейший аэропорт страны станет полностью частным

Ведомости06:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 22:00, Ашберн
Политика

Турчинов рассказал об американской помощи Украине

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что США «бросили» Киев в 2014 году.
News.ru 21:08
Авто

Названы самые надежные трехлетние автомобили

Quto.ru 04:59
Происшествия

СК возбудил дело после смерти ребенка в красноярской больнице

Следователи возбудили уголовные дела после смерти двухлетнего ребенка в красноярской больнице, который, по версии СК, не дождался лекарства из-за отсутствия финансирования, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
РИА Новости 06:34
Авто

Названы сроки появления в России нового Haval H5

Китайский внедорожник Haval H5 может добраться до России уже в первой половине текущего года.
CarsWeek.ru 06:28
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru 09:59
Происшествия

Задержан глава Листвянки Александр Шамсудинов

Следователи задержали главу Листвянки Александра Шамсудинова.
Твой Иркутск 21:44
Здоровье

Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса

Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
РИА Новости 17:08
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия вчера в 11:13
Политика

Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие

Ядерное оружие может однажды стать неэффективным и бессмысленным, над чем сейчас работают зарубежные эксперты, но у России, в свою очередь, появилось гиперзвуковое оружие, сказал президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:58
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском 01:16
Авто

Появились первые изображения нового Renault Logan

Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Тарантас Ньюс 09:09
Происшествия

В астраханской школе рассказали о связи учительницы с девятиклассником

Взгляд.ру 11 февраля в 23:50
Культура

Парфюмеры воссоздали любимый аромат Анны Ахматовой

Воссозданный специалистами запах будет сопровождать портрет поэтессы, сообщает ТАСС со ссылкой на директора музея Юлию Петрову.
News.ru вчера в 07:44
Здоровье

Жительница Златоуста дозвонилась в детскую поликлинику с 327-го раза

Жительнице Златоуста Челябинской области понадобилось сделать 327 звонков, чтобы дозвониться до регистратуры детской поликлиники и вызвать к больному ребенку врача.
Ридус вчера в 05:25
Экономика

Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Минимальный взнос за капитальный ремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м за девять месяцев 2019 года.
Известия 18:23
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли

При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом COVID-19 могут до 66% населения планеты.
Известия 18:52
Происшествия

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано в четверг у южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
РИА Новости 06:40
Экономика

Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
РИА Новости 03:34
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Якутии

Три человека погибли, еще один пострадал в ДТП с микроавтобусом в Мегино-Кангаласском районе Республики Саха (Якутия).
ТАСС 05:29
Общество

Оскорбившая таксиста пассажирка объяснила свой поступок

Известия 07:11
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Перед гостями счастливая невеста предстала в роскошном свадебном платье Zuhair Murad стоимостью в 10 миллионов рублей.
Shraibikus News 16:26
Здоровье

В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

В Забайкальском крае выздоровел госпитализированный с коронавирусом гражданин Китая Ван Юньбинь.
Моя Москва.онлайн вчера в 00:47
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Интерфакс 11:09
Общество

Захарова призналась в неуважении к Собчак

Lenta.ru 19:34
Экономика

У россиян появится возможность выйти на пенсию раньше

Россиянам предоставят возможность выйти на пенсию на пять лет раньше в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).
9111.ru вчера в 04:58
Хоккей

«Сибирь» впервые за четыре года вышла в плей-офф КХЛ

"Сибирь" в шестой раз вышла в плей-офф КХЛ, в последний раз клуб из Новосибирска участвовал в матчах на вылет в сезоне-2015/16, уступив тогда в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу" (1-4 в серии).
ТАСС Спорт 13:52
Экономика

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Газета.Ru 00:19
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу

Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
Деловое.ТВ вчера в 04:28
Происшествия

В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево

В Хабаровске сотрудники СК задержали мужчину, который в конце января оставил своих детей одних в московском аэропорту Шереметьево и улетел в Ростов-на-Дону.
Газета.Ru 10:16
Культура

Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»

Известная российская телеведущая Ксения Собчак дала ответ критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток".
Народные новости 11 февраля в 14:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное