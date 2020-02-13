Экономика
Российская газетаАэропорт «Шереметьево» станет полностью частным
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с чего всё началось
«Шереметьево холдинг» является контролирующим акционером «Шереметьево» (66,1% акций), Росимуществу принадлежит 30,46% этого аэропорта, крупнейшего в России. В 2019 г. «Шереметьево» обслужило 49,9 млн пассажиров, это восьмой результат в Европе.Ведомости06:13
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Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали
В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
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Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
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В Казахстане прокомментировали резонансные посты внука Назарбаева
Резонансные посты в социальной сети Facebook внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана написаны под влиянием определенных людей, которые пользуются тем, что он проходит лечение от наркозависимости, обсуждать их неэтично, считает министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные фотографии, на которых убийца Бориса Немцова и осужденные сидят за праздничным столом.
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IFixit: гибкий смартфон Motorola razr почти невозможно починить
Специалисты iFixit изучили внутренние особенности Motorola razr — смартфона с гибким дисплеем, который выполнен в форм-факторе классической раскладушки.
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Путин оценил идею закрепить в Конституции ядерный статус России
Президент России Владимир Путин усомнился в необходимости закреплять в Конституции ядерный статус страны.
Игры
Disney предложил разработчикам создавать игры по своим франшизам
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Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
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Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»
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Общество
В Госдуме оценили возможность аннулирования ГИБДД карты о техосмотре
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Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
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Мишустин предложил оптимизировать штат министерств и ведомств
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил министерства и ведомства до 1 апреля представить предложения по оптимизации структуры и численности своих организаций, передает «Интерфакс».
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Бекмамбетов снимет «вертикальный» фильм о летчике-герое
Армия и оружие
Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Авто
Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки
По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самым дорогим новым автомобилем Bentley.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте
Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
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В Москве на станции метро «Марьина Роща» погиб мужчина
Мужчина погиб после падения на рельсы на станции "Марьина Роща" Московского метрополитена, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб столицы.
Общество
На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу
На действующем варианте отчетливо видна Евразийская часть материка, в том числе на изображении можно разглядеть и часть России.
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Комитет Верховной рады по правам человека принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
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Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн
Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Биатлон
Фуркад собрался судиться с Резцовой
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Маколей Калкин раскритиковал обвинения против Майкла Джексона
Политика
Офис президента официально рассказал, зачем Зеленский летал в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский в январе летал в Оман за свой счет с неофициальным визитом и встречался с руководством этой страны в формате «без галстуков».
Общество
У президента Татарстана нашли бизнес-джет за 3 млрд рублей
Расследователи выяснили, что чиновник передвигается на бизнес-джете Falcon 8X стоимостью 3 млрд рублей.
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США ввели санкции против трех российских компаний
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Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.