«Шереметьево холдинг» является контролирующим акционером «Шереметьево» (66,1% акций), Росимуществу принадлежит 30,46% этого аэропорта, крупнейшего в России. В 2019 г. «Шереметьево» обслужило 49,9 млн пассажиров, это восьмой результат в Европе.

с чего всё началось

Общество В Казахстане прокомментировали резонансные посты внука Назарбаева Резонансные посты в социальной сети Facebook внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана написаны под влиянием определенных людей, которые пользуются тем, что он проходит лечение от наркозависимости, обсуждать их неэтично, считает министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

Общество В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные фотографии, на которых убийца Бориса Немцова и осужденные сидят за праздничным столом.

Игры Disney предложил разработчикам создавать игры по своим франшизам Старший вице-президент Disney Шон Шоптау сообщил, что компания находится в поиске разработчиков для создания креативных игр по своим франшизам.

Общество В Госдуме оценили возможность аннулирования ГИБДД карты о техосмотре Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал «Известиям» новость о том, что сотрудники ГИБДД смогут аннулировать диагностическую карту, если выяснится, что техосмотр (ТО) проводился с нарушениями либо не проводился вовсе.

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Политика США ввели санкции против трех российских компаний США ввели санкции против трех организаций из РФ по закону о нераспространении оружия массового уничтожения.