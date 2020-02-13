Компании принадлежит одноименный аэропорт. В 2019 г. «Шереметьево» обслужило 49,9 млн пассажиров, это восьмой результат в Европе.

с чего всё началось

Политика В Конституцию внесут запрет на отчуждение территорий В ходе обсуждения было предложение закрепить в обновленном основном законе запрет на отчуждение территорий России.

Кино Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.

Происшествия ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.

Происшествия Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.

Общество Директор «Нафтогаза» подал в суд на компанию из-за премии Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко направил в Печерский суд иск против компании из-за не выплаченной премии за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, передает телеканал "360" со ссылкой на эфир программы "Обратный счет" на украинском "Первом канале".

Политика Зеленский не встречался с Патрушевым в Омане — Мендель «Единственное, что было не сложно в сюжете программы «Схемы», — это отрицать факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили», — написала Мендель.

Происшествия Число погибших в ДТП под Тамбовом выросло до шести человек Число погибших при лобовом столкновении "Газели" и грузовика на трассе в Тамбовской области выросло до шести, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.