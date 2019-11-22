Общество

Байкал24Байкал24Аэропорт Толмачево лишили 41,1 млрд рублей на строительство новой ВПП

Аэропорт Толмачево в Новосибирске лишили 41,1 млрд рублей на строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) и реконструкции аэровокзала, которые он должен был получить в рамках федеральной программы реконструкции магистральной инфраструктуры региональных аэропортов.
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с чего всё началось

Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей

В магистральный план не попало расширение 27 региональных проектов Как выяснил "Ъ", 27 проектов реконструкции региональных аэропортов, оставшиеся в "листе ожидания" комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, оцениваются в 174,7 млрд руб. Крупнейшие — расширение аэропортов Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Сыктывкара, однако на данный момент денег на них в бюджете нет.
Коммерсантъ21 ноября в 18:56

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Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей

Коммерсантъ21 ноября в 18:56

Аэропорты Перми и Тюмени останутся без многомиллиардного обновления

URA.Ru21 ноября в 23:47

В бюджете РФ не нашлось ₽10,4 млрд на расширение тюменского Рощино, проект отложен

Znak.comвчера в 01:46

СМИ: на расширение аэропорта в Кемерове потребуется 6,7 млрд рублей

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Омский аэропорт внесли в список объектов с невысоким потенциалом

РИА СуперОмсквчера в 02:13

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Проект по реконструкции Рощино остается в листе ожидания

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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 15:31, Вашингтон
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