Происшествия
РИА НовостиНазвана причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
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Экономика
В Москве впервые с 2014 года выросли темпы открытия торговых центров
В прошлом году в Москве было открыто восемь новых торговых центров с общей арендной площадью 234,3 тыс. кв. м. Такие цифры привела в своем исследовании международная консалтинговая компания Knight Frank (есть в распоряжении РБК).
Наука
Ученые разрабатывают лечение рака на основе генома митохондрий
Ученые обнаружили, что митохондриальный геном является важным компонентом в понимании сложных молекулярных паттернов, наблюдаемых в раковых геномах, и помогает точно определить потенциальные события, вызывающие рак.
Культура
Российская певица выступит на церемонии «Оскара»
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Армия и оружие
Пятое поколение выбивают: вертолеты Ми-28НМ превратят в истребители
Новейший российский ударный вертолет Ми-28НМ превратится в истребитель, способный справиться с самолетами, беспилотниками и крылатыми ракетами противника.
Кино
Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана
Американский актер Брэд Питт стал победителем в номинации лучшая мужская роль второго плана во время 92-й церемонии вручения премии "Оскар".
Политика
Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса
Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что паника вокруг коронавируса выгодна для тех, кто хочет сдержать развитие КНР, сообщает РИА Новости.
Здоровье
Уроженец Бурятии застрял на круизном лайнере из-за коронавируса
Стилиста из Бурятии не пугает то, что число заболевших коронавирусом вокруг растёт Уроженец Бурятии, стилист Аркадий Булгатов, оказался на круизном лайнере Diamond Princess, который сейчас находится на карантине из-за распространения коронавируса в Иокогаме в Японии.
Гаджеты
Эксперты сравнили Samsung Galaxy S20 и Galaxy S10
Эксперты сравнили характеристики и функционал Samsung Galaxy S20 и Galaxy S10. Презентация нового смартфона состоится 11 февраля.
Политика
Валенса высмеял требование Польшей репараций от России
Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Общество
Звезды начали появляться на красной дорожке «Оскара»
Звезды американского и не только кинематографа стали появляться на красной ковровой дорожке в преддверии престижной кинопремии "Оскар".
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
Общество
Онколог назвал способный вызвать рак продукт
Онколог Андрей Пылев предупредил, что чрезмерное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.
Экономика
Минск попросил Москву снизить процентную ставку по кредиту на БелАЭС
Белоруссия обратилась к России с просьбой о снижении процентной ставки по кредиту на строительство Белорусской АЭС (БелАЭС) и об отсрочке даты начала выплат по нему.
Кино
«Джокер» номинировали на «Золотую малину»
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире
Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
Наука
Специалисты создали умную повязку для обнаружения бактерий
Специалисты доказали эффективность повязки опытным путем, так как механизмы, обеспечивающие доставку компонентов внешней мембраны на поверхность клетки, до конца неясны.
Гаджеты
На фото показали главный недостаток раскладного Samsung Galaxy Z Flip
В сети на фото показали Samsung Galaxy Z Flip, и это уже не первые фотографии аппарата, но теперь на снимке отчетливо видна складка посередине экрана.
Культура
Хореограф из Читы попал на танцевальный проект Первого канала
Хореограф-постановщик из Читы Олег Волков принял участие в отборочном туре танцевального проекта «Dance Революция» на Первом канале, сообщается 9 февраля на сайте телеканала.
Общество
Раскрыта еще одна мошенническая схема кражи денег с карт клиентов
По новому сценарию, злоумышленники сообщают о якобы поступившей от клиента заявке на закрытие счета и интересуются, куда он хочет перевести остаток денег.
Общество
Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт
Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Хоккей
Гол Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу над «Лос-Анджелесом»
"Нью-Йорк Рейнджерс" нанес поражение "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Культура
Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой же ночи
В первом же выпуске племя звёзд выиграло испытание и в награду получило возможность либо пополнить свою команду ещё одним участником, либо поселиться на острове, где есть запас еды.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева иронично рассказала о знакомстве с мужем
Многих интересует, как 48-летняя телеведущая познакомилась со своим 32-летним мужем, хоккеистом Игорем Макаровым.
Футбол
Смолов впервые сыграл за «Сельту» в основе. Клуб обыграл «Севилью»
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов принял участие в победном матче своего клуба в 23 туре чемпионата Испании против "Севильи".
Экономика
За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России
За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме
Хозяева одержали победу со счетом 2:1 в дополнительное время. Победную шайбу забросил российский форвард Илья Ковальчук.