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Аэропорт Внуково ввел режим простоя и закрыл прием на работу персонала

Второй московский аэропорт — Внуково — ввел режим простоя, а также предложил сотрудникам перейти на неполный рабочий график, сообщил «Известиям» в понедельник, 25 апреля, представитель авиагавани.
Известия
Источник во Внуково уточнил, что часть сотрудников уже работает по урезанному графику: например, четыре или даже три дня в неделю вместо пяти.
Известия
Соответственно, зарплата персонала сократилась и выплачивается пропорционально отработанному времени.
Известия
Количество международных рейсов из-за санкций значительно сократилось.
Lenta.ru

Подробнее о событии

«Известия» сообщили о введении в аэропорте Внуково режима простоя
Lenta.ru20:32
Такой простой: Внуково вслед за Шереметьево перевел сотрудников на новый график
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