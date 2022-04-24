Lenta.ruАэропорт Внуково ввел режим простоя и закрыл прием на работу персоналаВторой московский аэропорт — Внуково — ввел режим простоя, а также предложил сотрудникам перейти на неполный рабочий график, сообщил «Известиям» в понедельник, 25 апреля, представитель авиагавани.ИзвестияИсточник во Внуково уточнил, что часть сотрудников уже работает по урезанному графику: например, четыре или даже три дня в неделю вместо пяти.ИзвестияСоответственно, зарплата персонала сократилась и выплачивается пропорционально отработанному времени.ИзвестияКоличество международных рейсов из-за санкций значительно сократилось.Lenta.ruЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияПрофильФАНКомсомольская правдаПятый каналГлавный региональныйТК ЗвездаSIA.ruГазета.RuLife.ruПодробнее о событии«Известия» сообщили о введении в аэропорте Внуково режима простояLenta.ru20:32Такой простой: Внуково вслед за Шереметьево перевел сотрудников на новый графикИзвестия17:01Самое цитируемое«Известия»: аэропорт Внуково ввел режим простоя для сотрудников и закрыл прием персоналаРИА Новости19:09В аэропорту Внуково ввели режим простояМосковский Комсомолец18:35«Известия»: аэропорт Внуково ввёл режим простоя и закрыл приём на работу персоналаRT на русском19:04Аэропорт Внуково ввел режим простояГазета.Ru18:31Аэропорт Внуково вслед за Шереметьево перевел сотрудников на новый графикИзвестия19:22Аэропорт Внуково ввел режим простоя и закрыл прием на работу персоналаПетербургский дневник18:17Показать ещёОценить425Поделиться