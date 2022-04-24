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Аэропорт Внуково ввел режим простоя и закрыл прием на работу персонала

Аэропорт Внуково ввел режим простоя и предложил сотрудникам переход на неполный рабочий график.
Известия
Сегодня в авиационном комплексе Внуково работает около 6500 сотрудников, в АО «Международный аэропорт Внуково» — около 3500 человек.
Известия
Уточняется, что в марте Внуково обслужил около 990 тысяч пассажиров.
Москва 24
Стоит напомнить, что ранее в простой часть персонала отправил другой московский аэропорт – Шереметьево.
Уралинформбюро

Подробнее о событии

«Известия» сообщили о введении во Внуково режима простоя
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Такой простой: Внуково вслед за Шереметьево перевел сотрудников на новый график
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