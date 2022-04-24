Lenta.ruАэропорт Внуково ввел режим простоя и закрыл прием на работу персоналаАэропорт Внуково ввел режим простоя и предложил сотрудникам переход на неполный рабочий график.ИзвестияСегодня в авиационном комплексе Внуково работает около 6500 сотрудников, в АО «Международный аэропорт Внуково» — около 3500 человек.ИзвестияУточняется, что в марте Внуково обслужил около 990 тысяч пассажиров.Москва 24Стоит напомнить, что ранее в простой часть персонала отправил другой московский аэропорт – Шереметьево.УралинформбюроЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияПрофильПетербургский дневникФАНВесьмаМИР 24Комсомольская правдаАМИТЕЛПятый каналГлавный региональныйТК ЗвездаВести ПодмосковьяИА Красная ВеснаСегодня в МосквеDeita.ruVSE42.RUРоссийская газетаГазета.RuПодробнее о событии«Известия» сообщили о введении во Внуково режима простояРБК19:47Такой простой: Внуково вслед за Шереметьево перевел сотрудников на новый графикИзвестия17:01Самое цитируемое«Известия» сообщили о введении в аэропорте Внуково режима простояLenta.ru20:32«Известия»: аэропорт Внуково ввёл режим простоя и закрыл приём на работу персоналаRT на русском19:04«Известия»: аэропорт Внуково ввел режим простоя для сотрудников и закрыл прием персоналаРИА Новости19:09В аэропорту Внуково ввели режим простояМосковский Комсомолец18:35Аэропорт Внуково ввел режим простояГазета.Ru18:31Аэропорт Внуково вслед за Шереметьево перевел сотрудников на новый графикИзвестия19:22Показать ещёОценить856Поделиться