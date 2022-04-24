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Аэропорт Внуково ввел режим простоя и закрыл прием на работу персонала

Московский аэропорт Внуково закрыл прием на работу персонала, а также отправил в вынужденный простой своих сотрудников.
Lenta.ru
Соответственно, зарплата персонала сократилась и выплачивается пропорционально отработанному времени.
Известия
Всего за месяц аэропорт обслужил всего около 990 тысяч пассажиров.
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Также в Шереметьево в связи с текущей ситуацией в авиаотрасли временно закрыли два терминала — D и Е.
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Подробнее о событии

Аэропорт Внуково ввел режим простоя и сокращает сотрудников
Главный региональный18:35
Такой простой: Внуково вслед за Шереметьево перевел сотрудников на новый график
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