Lenta.ruАэропорт Внуково ввел режим простоя и закрыл прием на работу персоналаМосковский аэропорт Внуково закрыл прием на работу персонала, а также отправил в вынужденный простой своих сотрудников.Lenta.ruСоответственно, зарплата персонала сократилась и выплачивается пропорционально отработанному времени.ИзвестияВсего за месяц аэропорт обслужил всего около 990 тысяч пассажиров.Lenta.ruТакже в Шереметьево в связи с текущей ситуацией в авиаотрасли временно закрыли два терминала — D и Е.Lenta.ruЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияЭкономика сегодняГлавный региональныйГазета.RuПодробнее о событииАэропорт Внуково ввел режим простоя и сокращает сотрудниковГлавный региональный18:35Такой простой: Внуково вслед за Шереметьево перевел сотрудников на новый графикИзвестия17:01Самое цитируемоеАэропорт Внуково ввёл режим простоя вслед за ШереметьевоNews.ru18:10Аэропорт Внуково ввел режим простояГазета.Ru18:31Аэропорт Внуково ввел режим простоя и закрыл прием на работу персоналаПетербургский дневник18:17В аэропорту Внуково ввели режим простояМосковский Комсомолец18:35Аэропорт Внуково ввел режим простоя и закрыл прием на работу персоналаLenta.ru17:45Показать ещёОценить76Поделиться