Происшествия
Аргументы и ФактыАэропорт Южно-Сахалинска эвакуирован из-за сообщения о минировании
Пресс-служба аэропорта Южно-Сахалинска сообщила, что пассажиры и персонал были эвакуированы во вторник утром из-за поступившей информации о минировании здания, передает Интерфакс.
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Политика
Украина и Польша объединились против «Северного потока-2»
Представители Польши и Украины особо подчеркнули, что российский проект «Северный поток-2» представляет угрозу для безопасности Европы в энергетической сфере, и договорились помешать его реализации.
Lenta.ru вчера в 18:08
Кино
Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 26 августа
Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод» (Tenet, 2020) на 26 августа, сообщает Variety.
Полит.ру вчера в 23:59
Происшествия
Аниматоры в полицейской форме со стрельбой задержали туриста в Сочи
Свидетелями необычного выступления стали клиенты базы отдыха в Лазаревском районе Сочи: на их глазах люди в форме полицейских попытались задержать одного из постояльцев, но тот дал отпор, так что дело дошло до стрельбы.
Вести.Ru вчера в 11:05
Общество
Во Вьетнаме приостановлено авиасообщение с Данангом из-за коронавируса
Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке с 28 июля на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него.
Российская газета 00:57
Финансы
Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков
Россияне продолжили забирать валюту из крупных банков даже после пика кризиса и пандемии.
Газета.Ru 02:31
Происшествия
Найден пропавший в Бурятии неделю назад самолет Ан-2
Российская газета 02:29
Экономика
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
Здоровье
Власти Казахстана не исключили смягчения карантинных мер с 3 августа
Как сообщил глава Минздрава республики Алексей Цой, некоторые ограничительные меры могут смягчить с 3 августа.
RT на русском 00:40
Футбол
«Челси» начал переговоры с агентом Облака
«Синие» вступили в переговоры с агентом 27-летнего словенца, сообщает журналист Николо Скира.
Sports.ru вчера в 21:16
Здоровье
Коронабудни: саратовцы сбросили маски и стали ближе друг к другу
55 саратовцев скончались непосредственно от COVID-19, еще 516 зараженных коронавирусом умерли от "иных причин".
Взгляд-инфо вчера в 13:36
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Политика
В Австрии заявили, что Запад сам «присоединил» Крым к России
Австрийский политический аналитик и публицист Марко Майер заявил, что европейские политики, выступающие за конфронтацию с Россией, имеют прямое отношение к США.
ФАН вчера в 23:51
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Семьи, в которых оба родителя остались без работы, а детям не исполнилось 18 лет, получат по 3 000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе.
Evo-rus.com 02:34
Происшествия
Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами
РБК 25 июля в 13:55
Технологии
Роскосмос запустил приложение для отбора в отряд космонавтов
Для желающих стать космонавтами есть тест для прохождения предварительного отбора в отряд.
ToDay News Ufa вчера в 05:22
Происшествия
Один человек пострадал в результате взрыва газа в Красноярском крае
Одна женщина пострадала в результате взрыва газа в жилом доме в селе Новая Солянка в Рыбинском районе Красноярского края.
ТАСС 00:41
Футбол
Роналду отпраздновал титул чемпиона Италии на яхте с девушкой и детьми
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фото с яхты, где он находился со своей девушкой Джорджиной и детьми.
Чемпионат вчера в 18:38
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости вчера в 04:52
Футбол
Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»
Аргументы и Факты вчера в 11:09
Происшествия
В «Шереметьево» сел Ту-204 с неработающим навигационным оборудованием
ИА Красная Весна 02:24
Армия и оружие
Минобороны объявило об испытаниях первой подлодки-носителя «Посейдона»
Министерство обороны России сообщило о начале испытаний первой атомной подводной лодки-носителя аппаратов "Посейдон".
Деловое.ТВ 26 июля в 05:33
Происшествия
В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости вчера в 08:35
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости вчера в 12:16
Футбол
«Интер» обыграет «Наполи» в 37-м туре Серии А 28 июля
Матч 37-го тура Серии А «Интер» - «Наполи» пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22:45 по московскому времени.
ODDS.ru вчера в 03:12
Происшествия
В Москве подтопило больше 20 участков автодорог во время ливня
Обрушившийся на Москву ливень подтопил более 20 участков автомобильных дорог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 01:48
Гаджеты
Названы лучшие модели процессоров Intel для игр и работы
Эксперты издания TechSpot назвали лучшие модели процессоров Intel для игр и работы.
Ferra 26 июля в 11:16
Путешествия
Власти РФ разрешили с 10 августа выполнять чартеры в Турцию
Правительство России разрешило с 10 августа выполнять чартерные рейсов в Турцию.
Терра вчера в 05:24
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
Псковское агентство информации 02:18