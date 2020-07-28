Пресс-служба аэропорта Южно-Сахалинска сообщила, что пассажиры и персонал были эвакуированы во вторник утром из-за поступившей информации о минировании здания, передает Интерфакс.

Политика Украина и Польша объединились против «Северного потока-2» Представители Польши и Украины особо подчеркнули, что российский проект «Северный поток-2» представляет угрозу для безопасности Европы в энергетической сфере, и договорились помешать его реализации. 10

Кино Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 26 августа Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод» (Tenet, 2020) на 26 августа, сообщает Variety.

Происшествия Аниматоры в полицейской форме со стрельбой задержали туриста в Сочи Свидетелями необычного выступления стали клиенты базы отдыха в Лазаревском районе Сочи: на их глазах люди в форме полицейских попытались задержать одного из постояльцев, но тот дал отпор, так что дело дошло до стрельбы. 15

Общество Во Вьетнаме приостановлено авиасообщение с Данангом из-за коронавируса Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке с 28 июля на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него. 15

Экономика Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения. 208

Здоровье Власти Казахстана не исключили смягчения карантинных мер с 3 августа Как сообщил глава Минздрава республики Алексей Цой, некоторые ограничительные меры могут смягчить с 3 августа.

Футбол «Челси» начал переговоры с агентом Облака «Синие» вступили в переговоры с агентом 27-летнего словенца, сообщает журналист Николо Скира.

Общество На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа Семьи, в которых оба родителя остались без работы, а детям не исполнилось 18 лет, получат по 3 000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе. 283

Происшествия Один человек пострадал в результате взрыва газа в Красноярском крае Одна женщина пострадала в результате взрыва газа в жилом доме в селе Новая Солянка в Рыбинском районе Красноярского края.

Футбол Роналду отпраздновал титул чемпиона Италии на яхте с девушкой и детьми Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фото с яхты, где он находился со своей девушкой Джорджиной и детьми.

Общество Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей. 401

Происшествия В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 129

Шоу-бизнес Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир. 21