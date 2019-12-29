Происшествия
Телеканал 360°Аэропорт опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы в Алма-Ате
Международный аэропорт Алма-Аты, при вылете из которого потерпел крушение самолет авиакомпании Bek Air, опубликовал в Facebook поминутную хронологию катастрофы. Пресс-служба описала, как в экстренной ситуации действовали сотрудники воздушной гавани.
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с чего всё началось
Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию крушения самолета авиакомпании Bek Air, который разбился 27 декабря сразу после вылета.РБК00:36
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