Происшествия

Телеканал 360°Телеканал 360°Аэропорт опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы в Алма-Ате

Международный аэропорт Алма-Аты, при вылете из которого потерпел крушение самолет авиакомпании Bek Air, опубликовал в Facebook поминутную хронологию катастрофы. Пресс-служба описала, как в экстренной ситуации действовали сотрудники воздушной гавани.
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с чего всё началось
Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал
 поминутную хронологию крушения самолета авиакомпании Bek Air, который разбился 27 декабря сразу после вылета.
РБК00:36

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Опубликована хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

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Опубликована хронология авиакатастрофы в Казахстане

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В Казахстане опубликовали поминутную хронологию авиакатастрофы

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Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

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