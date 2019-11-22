Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАэропортам не прилетело 175 млрд рублей

Ни один новый региональный аэропорт не пополнил комплексный план, так как на них не удалось найти финансирования.
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с чего всё началось

Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей

В магистральный план не попало расширение 27 региональных проектов Как выяснил "Ъ", 27 проектов реконструкции региональных аэропортов, оставшиеся в "листе ожидания" комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, оцениваются в 174,7 млрд руб. Крупнейшие — расширение аэропортов Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Сыктывкара, однако на данный момент денег на них в бюджете нет.
Коммерсантъ21 ноября в 18:56

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