Экономика
КоммерсантъАэропортам не прилетело 175 млрд рублей
Ни один новый региональный аэропорт не пополнил комплексный план, так как на них не удалось найти финансирования.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В магистральный план не попало расширение 27 региональных проектов Как выяснил "Ъ", 27 проектов реконструкции региональных аэропортов, оставшиеся в "листе ожидания" комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, оцениваются в 174,7 млрд руб. Крупнейшие — расширение аэропортов Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Сыктывкара, однако на данный момент денег на них в бюджете нет.Коммерсантъ21 ноября в 18:56
Подробнее о событии
Показать все источники
В бюджете РФ не нашлось ₽10,4 млрд на расширение тюменского Рощино, проект отложен
Znak.comвчера в 01:46
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 09:56, Ашберн
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
На прошлой неделе Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действующий на Украине уже 14 лет.
Космос
К Земле приближается астероид, похожий на челябинский метеорит
Болид диаметром 10-15 метров в начале ноября обнаружила система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
Политика
Премьер Сербии и высокопоставленный чиновник МВФ обсудили сотрудничество
Премьер-министр Сербии Анна Брнабич и заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Тао Чжан обсудили результаты структурных реформ и сотрудничество правительства Сербии и МВФ, пишет сербское новостное агентство RTS 22 ноября.
Общество
Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году
Начало серийного производства первого российского электромобиля Zetta запланировано на первый квартал 2020 года.
Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла
Происшествия
Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком
Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
Происшествия
В Саратовской области начали поиски пропавшего мальчика
В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика.
Общество
Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России
Армия и оружие
В Минобороны подтвердили сход с орбиты российского спутника
В Космических войсках Воздушно-космических сил (ВКС) России заявили, что с орбиты сошёл выработавший свой ресурс космический аппарат «Космос-2422».
Происшествия
Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан
В Иркутской области задержан 31-летний житель города Железногорск-Илимский, который вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, несколько раз ударил ножом и оставил умирать.
Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Общество
Смартфоны заменят украинцам паспорта уже в 2020 году - министр цифровой трансформации
Уже в 2020 году паспорта украинцам заменят цифровые коды в смартфонах.
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Политика
Медведев пообещал сохранить советские акты о льготах и правах
Председатель «Единой России» премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что нормативные акты, установившие льготы и права граждан в советский период, отменены не будут.
Теннис
Хачанов проиграл Шаповалову в полуфинале Кубка Дэвиса с Канадой
Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Канады Денису Шаповалову во втором матче 1/2 финала Кубка Дэвиса в Мадриде.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на «прямой линии», а решать их самостоятельно.
Фигурное катание
В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии
В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Здоровье
Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав
Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Футбол
«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ
Политика
Команда Зеленского рассказала о «стратегии возвращения Крыма»
Руководитель "представительства" украинского президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда Владимира Зеленского активно занимается разработкой "стратегии возвращения" полуострова.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии
Происшествия
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства
Мать убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Галина Ещенко провела собственное расследование убийства своей дочери и назвала новую версию случившегося.
Здоровье
Кардиолог рассказала, как держать давление под контролем без лекарств
По словам врача-кардиолога, 1 чашка кофе в долгосрочной перспективе может оказать на организм положительное влияние.
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью
Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу в дерби над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Общество
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".