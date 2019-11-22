Экономика
КоммерсантъАэропортам не прилетело 175 млрд рублей
Ни один новый региональный аэропорт не пополнил комплексный план, так как на них не удалось найти финансирования.
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с чего всё началось
В магистральный план не попало расширение 27 региональных проектов Как выяснил "Ъ", 27 проектов реконструкции региональных аэропортов, оставшиеся в "листе ожидания" комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, оцениваются в 174,7 млрд руб. Крупнейшие — расширение аэропортов Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Сыктывкара, однако на данный момент денег на них в бюджете нет.Коммерсантъ21 ноября в 18:56
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В бюджете РФ не нашлось ₽10,4 млрд на расширение тюменского Рощино, проект отложен
Znak.comвчера в 01:46
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