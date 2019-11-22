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с чего всё началось

Ни один новый региональный аэропорт не пополнил комплексный план, так как на них не удалось найти финансирования.

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