Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАэропортам не прилетело 175 млрд рублей

Ни один новый региональный аэропорт не пополнил комплексный план, так как на них не удалось найти финансирования.
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с чего всё началось

Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей

В магистральный план не попало расширение 27 региональных проектов Как выяснил "Ъ", 27 проектов реконструкции региональных аэропортов, оставшиеся в "листе ожидания" комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, оцениваются в 174,7 млрд руб. Крупнейшие — расширение аэропортов Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Сыктывкара, однако на данный момент денег на них в бюджете нет.
Коммерсантъ21 ноября в 18:56

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Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей

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Znak.comвчера в 01:46

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На реконструкцию аэропортов «Рощино» и «Большое Савино» нет денег

Накануне.Ruвчера в 04:06

Тюменский аэропорт ввели в режим ожидания

Уралинформбюровчера в 01:23
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«Российские разведчики развернули агентурную сеть и начиная с 2017 года распространяют смесь опровергнутых конспирологических теорий и доказанных фактов, чтобы создать впечатление, что правительство в Киеве несет ответственность за взлом почтовых серверов Демократической партии и другие попытки вмешательства», — говорится в тексте.
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