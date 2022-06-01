Предпринимаются меры, чтобы не замедлять проекты по строительству дорог, несмотря возможное изменение цен в сторону повышения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы "Автодора" о том, что трасса М-12 от Москвы до Казани может быть на 30% дороже запланированной суммы.