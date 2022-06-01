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Аэропорты попросили открыть магазины duty free на рейсах по России

Владельцы российских аэропортов попросили власти разрешить открыть магазины беспошлинной торговли для пассажиров рейсов по России, сообщил
 совладелец и председатель совета директоров аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев в интервью РБК.
Ведомости
Ванцев пояснил, что на комиссию от магазинов duty free приходится большая доля доходов от международных перевозок.
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Во многих странах магазины беспошлинной торговли работают как в зоне международных рейсов (duty free), так и в зоне внутренних рейсов (duty paid), напоминает Ванцев.
РБК
Сейчас вопрос прорабатывается по линии Федеральной таможенной службы (ФТС).
URA.Ru

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