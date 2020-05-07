Экономика

Российская газетаРоссийская газетаАэропорты просубсидируют на 10 миллиардов рублей

Российские аэропорты могут получить до июля 2020 года субсидии на общую сумму 10,1 миллиарда рублей для поддержки в условиях пандемии коронавируса, сообщил в ходе совещания у президента России Владимира Путина глава Минтранса Евгений Дитрих.
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Авиации пообещали еще 30 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 10:05

Дитрих: авиакомпании и аэропорты получат из бюджета субсидии на 30 миллиардов рублей

Вести.Ruвчера в 08:38

Авиакомпании и аэропорты РФ после июля получат из бюджета около 30 млрд руб

Интерфаксвчера в 08:17

На поддержку аэропортов выделят более 10 млрд рублей

News.ruвчера в 08:13

Дитрих сообщил о выделении миллиардов рублей на поддержку аэропортов и авиакомпаний

Московский Комсомолецвчера в 07:54

Минтранс заявил о необходимости 10 млрд руб. экстренной поддержки аэропортам

Комсомольская правдавчера в 07:53

Аэропорты просубсидируют на 10 миллиардов рублей

Российская газетавчера в 08:31
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
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Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
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Шоу-бизнес

Имущество Сергея Жигунова распродали на торгах за долги

В результате образовался многомиллионный долг. Банк через суд инициировал реализацию имущества Жигунова.
66.ru вчера в 07:22
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Баскетбол

ЦСКА расстанется с Дарраном Хиллиардом

В составе ЦСКА Хиллиард провёл 27 матчей, набирая в среднем 10 очков, делая 1 передачу и 2 подбора.
Чемпионат 00:13
Шоу-бизнес

Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина

Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
Актуальные Новости 06 мая в 08:41
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Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство.
Коммерсантъ 06 мая в 18:58
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Единоборства

Тони Фергюсон сравнил Хабиба Нурмагомедова с убежавшей собакой

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов снялся с турнира UFC 249, в ходе которого намеревался защищать пояс в бою против Фергюсона.
Кавказ Пост 01:27
Игры

Какие игры для Xbox Series X показала Microsoft

Yakuza: Like a Dragon войдёт в стартовую линейку Xbox Series X и получит поддержку Smart Delivery (владелец копии игры для Xbox One сможет запустить её на консоли следующего поколения).
News.ru вчера в 13:28
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Известия вчера в 23:04
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Политика

Владимир Путин заявил о необходимости поддержать горняков Кузбасса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поблагодарил президента России за внимание к проблемам угольной отрасли и заявление о необходимости поддержать горняков.
Кузбасс Первый 00:04
11
Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
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Армия и оружие

ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru вчера в 02:58
3
Происшествия

Дочь миллиардера Жукова задержали на территории пансионата на Рублевке

РЕН ТВ вчера в 07:26
5
Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
11
Экономика

ФАС назвала сезонным рост цен на плодоовощную продукцию

«В рамках ежедневно проводимого мониторинга ФАС России установила, что в настоящее время действительно наблюдается сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе картофель, лук, морковь», — говорится в сообщении.
Известия вчера в 14:39
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Общество

Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев

Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
Известия 01:22
Общество

Дуров ответил на фильм Дудя о Кремниевой долине

BFM.ru 01:25
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги

Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликовало рассекреченные документы своего Центрального архива об операции по освобождению Праги от немецко-фашистских оккупантов.
ТАСС вчера в 20:11
Игры

Второе вымирание динозавров: представлен командный шутер Second Extinction в духе Turok для XBSX

3DNews вчера в 15:18
Здоровье

В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки

Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:33
2
Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
2,4K
Общество

Голикова поручила упростить выписку лекарств паллиативным детям

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать упрощение выписки наркотических средств детям с паллиативным статусом, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
РИА Новости 01:20
Общество

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

По данным издания, решение властей Китая резко сократить объем вложений в ценные бумаги США и продать значительную часть гособлигаций нанесет удар по всему рынку ценных бумаг в Соединенных Штатах.
Газета.Ru вчера в 22:39
204
Общество

Назван часто забываемый путь заражения коронавирусом

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что коронавирусом можно заразиться через волосы.
Lenta.ru вчера в 23:35
40
Общество

Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая

Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru вчера в 10:05
3
Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
254
Общество

В Вологодской области до лета продлили режим самоизоляции

В Вологодской области до 1 июня будут продлены ограничения, связанные с самоизоляцией и карантинными мерами, при этом промышленные предприятия продолжат свою работу и их перечень будет расширен.
Российская газета вчера в 11:47
47
Происшествия

В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие

Коммерсантъ вчера в 03:59
4
Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия вчера в 13:18
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Евгений Иванович Дитрих
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Министр транспорта Российской Федерации с 18 мая 2018. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
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