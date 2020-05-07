Экономика
Российская газетаАэропорты просубсидируют на 10 миллиардов рублей
Российские аэропорты могут получить до июля 2020 года субсидии на общую сумму 10,1 миллиарда рублей для поддержки в условиях пандемии коронавируса, сообщил в ходе совещания у президента России Владимира Путина глава Минтранса Евгений Дитрих.
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Дитрих: авиакомпании и аэропорты получат из бюджета субсидии на 30 миллиардов рублей
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