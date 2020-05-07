Экономика

Российская газетаРоссийская газетаАэропорты просубсидируют на 10 миллиардов рублей

Российские аэропорты могут получить до июля 2020 года субсидии на общую сумму 10,1 миллиарда рублей для поддержки в условиях пандемии коронавируса, сообщил в ходе совещания у президента России Владимира Путина глава Минтранса Евгений Дитрих.
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Авиации пообещали еще 30 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 10:05

Дитрих: авиакомпании и аэропорты получат из бюджета субсидии на 30 миллиардов рублей

Вести.Ruвчера в 08:38

Авиакомпании и аэропорты РФ после июля получат из бюджета около 30 млрд руб

Интерфаксвчера в 08:17

На поддержку аэропортов выделят более 10 млрд рублей

News.ruвчера в 08:13

Дитрих сообщил о выделении миллиардов рублей на поддержку аэропортов и авиакомпаний

Московский Комсомолецвчера в 07:54

Минтранс заявил о необходимости 10 млрд руб. экстренной поддержки аэропортам

Комсомольская правдавчера в 07:53

Аэропорты просубсидируют на 10 миллиардов рублей

Российская газетавчера в 08:31
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Общество

Российские дипломаты украсили здание в Нью-Йорке цифрами 75

Здание жилого комплекса постпредства России при ООН в Нью-Йорке в преддверии Дня Победы украсили огромными цифрами 75.
Известия вчера в 23:54
Экономика

Стоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч

Курс биткойна впервые с 19 февраля превысил $10 тыс. В ходе торгов стоимость криптовалюты достигала $10,067 тыс.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Газета.Ru вчера в 14:38
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
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Политика

КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России

«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском вчера в 15:07
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 23:04
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Общество

После майских праздников в Алтайском крае введут масочный режим

7 мая на заседании оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Алтайском крае было принято решение о введении в регионе масочного режима.
Местное время (Рубцовск) вчера в 23:58
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Фигурное катание

Психолог считает, что Александра Трусова не выдержала конкуренции

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Гаджеты

Опубликован рейтинг самых мощных недорогих смартфонов

В рейтинге самых мощных бюджетных смартфонов за апрель первое место оказалось за моделью Oppo Reno3 5G, основанной на процессоре MediaTek Dimensity 1000L.
Astera вчера в 05:25
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Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
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Футбол

«Фиорентина» сообщила о шести новых случаях заражения коронавирусом

«Фиорентина» сообщила о новых случаях заражения коронавирусом в клубе.
Матч ТВ вчера в 13:38
Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае будет продлен

Снимать режим самоизоляции в Красноярском крае после майских праздников не планируется, сообщили в пресс-службе правительства.
ДЕЛА.ru 00:07
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Общество

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс вчера в 17:42
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 06 мая в 04:55
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Армия и оружие

Шойгу приказал провести салюты в День Победы

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ о проведении салютов 9 мая.
Коммерсантъ вчера в 21:33
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
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Общество

Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах

В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям.
РБК 00:17
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Происшествия

На Сахалине число заразившихся коронавирусом выросло до 35 человек

Число зараженных коронавирусом на Сахалине увеличилось до 35 человек, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости вчера в 23:59
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Спорт

Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam

Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
REGNUM 06 мая в 08:10
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Общество

В Челябинске фото Гитлера оказалось среди историй о героях войны

REGNUM вчера в 09:26
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Общество

Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве

Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
РИА Новости вчера в 14:31
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
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Армия и оружие

В Минобороны сообщили сроки принятия «Циркона» на вооружение

РИА Новости вчера в 22:04
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Здоровье

Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус

Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Live24 вчера в 07:55
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Происшествия

В Новосибирской области выявили ещё 63 случая заражения коронавирусом

Всего в регионе 809 случаев заражения (39 — дети), из которых 184 человека выписаны по выздоровлению, 11 — скончались.
REGNUM 06 мая в 00:56
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Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском вчера в 11:37
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Общество

Губернатор Самарской области обсудил снятие режима ограничений

В Самарской области подготовлены предложения по первому этапу снятия ограничений.
ГТРК Самара вчера в 03:04
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Происшествия

ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение

Газета.Ru 06 мая в 18:27
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Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
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Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
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Евгений Иванович Дитрих
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Министр транспорта Российской Федерации с 18 мая 2018. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
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