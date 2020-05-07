Экономика

Российская газетаРоссийская газетаАэропорты просубсидируют на 10 миллиардов рублей

Российские аэропорты могут получить до июля 2020 года субсидии на общую сумму 10,1 миллиарда рублей для поддержки в условиях пандемии коронавируса, сообщил в ходе совещания у президента России Владимира Путина глава Минтранса Евгений Дитрих.
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Авиации пообещали еще 30 млрд рублей

Коммерсантъ10:05

Дитрих: авиакомпании и аэропорты получат из бюджета субсидии на 30 миллиардов рублей

Вести.Ru08:38

Минтранс заявил о необходимости 10 млрд руб. экстренной поддержки аэропортам

Комсомольская правда07:53

На поддержку аэропортов выделят более 10 млрд рублей

News.ru08:13

Дитрих сообщил о выделении миллиардов рублей на поддержку аэропортов и авиакомпаний

Московский Комсомолец07:54

Аэропорты просубсидируют на 10 миллиардов рублей

Российская газета08:31

Авиакомпании и аэропорты РФ после июля получат из бюджета около 30 млрд руб

Интерфакс08:17
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 13:20, Ашберн
Происшествия

В Петербурге пятеро мигрантов всю ночь насиловали женщину

Lenta.ru 12:56
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Общество

Главный санитарный врач Петербурга назвала условия отмены карантина

В Петербурге снятие ограничений по коронавирусу станет возможно, когда темпы прироста заболеваемости не будут превышать 2%, заявила телеканалу «Санкт-Петербург» главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.
DP.RU 12:04
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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Киберспорт

Gambit и forZe планируют подать в суд на Winstrike

После завершения переговоров представители Winstrike перестали отвечать на запросы forZe.В конце марта клуб направил Winstrike официальную претензию — если её условия не будут выполнены, forZe подаст в суд.
Dota2.ru 05:43
Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 31 мая

Со вторника, 12 мая, в Москве начнут смягчать введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, сообщил мэр Сергей Собянин.
РИА Новости 12:25
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Спорт

В Cyberpunk 2077 будут внутриигровые покупки — CDPR объяснила, что это значит

В описании Cyberpunk 2077 от рейтингового агентства ESRB указано, что в тайтле будут внутриигровые покупки.
CyberSport.ru 03:53
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Общество

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 11:24
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Происшествия

В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку

РИА Новости 10:36
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 02:07
2,3K
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru вчера в 15:44
3,2K
Происшествия

У 55 медиков и пациентов в тюменской медсанчасти выявили коронавирус

Очаг заражения коронавирусом зафиксирован в медико-санитарной части "Нефтяник" в Тюмени, COVID-19 выявлен у 55 пациентов и медиков, сообщает в четверг оперативный штаб региона.
РИА Новости 12:16
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Политика

Конгресс США опубликует 53 документа о «вмешательстве» России в выборы

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, медиа-платформы опираются на письмо и.о. директора национальной разведки США Ричарда Гренелла председателю комитета по разведке палаты представителей США Адаму Шиффу от четвертого мая.
Rostov gazeta 07:41
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Общество

Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
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Общество

На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

Администраторы группы челябинского торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Космос» в социальной сети «ВКонтакте» по ошибке разместили фото Гитлера среди портретов участников Великой Отечественной войны, сообщает 74.ru.
РБК 10:30
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Армия и оружие

Украина заявила о ранении шести военных в Донбассе

Украина заявила о ранении шестерых военнослужащих в Донбассе.
Lenta.ru 12:41
Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
1,8K
Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
530
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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Фигурное катание

Губерниев высказался об уходе Трусовой от Тутберидзе

ProstoProSport вчера в 12:30
8
Общество

В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений

Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
117
Происшествия

ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение

Федеральная служба безопасности предъявила новое обвинение экс-главе СУ СК по Волгоградской области Михаилу Музраеву.
Газета.Ru вчера в 18:27
20
Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

REGNUM 04:15
1K
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
8,5K
Общество

В Саратовской области уточнят места для обязательного ношения масок

В Саратовской области будут уточнены общественные места, в которых необходимо носить маски.
СаратовБизнесКонсалтинг 12:16
7
Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия вчера в 06:13
1,1K
Общество

ЕГЭ и начало учебного года могут перенести из-за коронавируса

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за пандемии COVID-19 может быть перенесен на середину июля или начало августа.
Уралинформбюро вчера в 04:07
932
Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

РИА Новости 10:59
478
Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство.
Коммерсантъ вчера в 18:58
824
Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
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Евгений Иванович Дитрих
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Министр транспорта Российской Федерации с 18 мая 2018. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
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