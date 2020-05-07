Экономика

Российская газетаРоссийская газетаАэропорты просубсидируют на 10 миллиардов рублей

Российские аэропорты могут получить до июля 2020 года субсидии на общую сумму 10,1 миллиарда рублей для поддержки в условиях пандемии коронавируса, сообщил в ходе совещания у президента России Владимира Путина глава Минтранса Евгений Дитрих.
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Авиации пообещали еще 30 млрд рублей

Коммерсантъ10:05

Дитрих: авиакомпании и аэропорты получат из бюджета субсидии на 30 миллиардов рублей

Вести.Ru08:38

Минтранс заявил о необходимости 10 млрд руб. экстренной поддержки аэропортам

Комсомольская правда07:53

На поддержку аэропортов выделят более 10 млрд рублей

News.ru08:13

Дитрих сообщил о выделении миллиардов рублей на поддержку аэропортов и авиакомпаний

Московский Комсомолец07:54

Аэропорты просубсидируют на 10 миллиардов рублей

Российская газета08:31

Авиакомпании и аэропорты РФ после июля получат из бюджета около 30 млрд руб

Интерфакс08:17
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Российский государственный деятель, политик. Министр транспорта Российской Федерации с 18 мая 2018. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
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