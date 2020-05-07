Экономика
Российская газетаАэропорты просубсидируют на 10 миллиардов рублей
Российские аэропорты могут получить до июля 2020 года субсидии на общую сумму 10,1 миллиарда рублей для поддержки в условиях пандемии коронавируса, сообщил в ходе совещания у президента России Владимира Путина глава Минтранса Евгений Дитрих.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дитрих сообщил о выделении миллиардов рублей на поддержку аэропортов и авиакомпаний
Московский Комсомолец07:54
Минтранс заявил о необходимости 10 млрд руб. экстренной поддержки аэропортам
Комсомольская правда07:53
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 09:25, Ашберн
Общество
Российский миллиардер Босов покончил с собой
Известия вчера в 11:33
Общество
Власти Москвы продлили режим ограничений до 31 мая
Режим ограничений в Москве будет продлен до 31 мая, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.
РБК 09:14
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для новых Lada
Названия оформлены и в связке с LADA, и по отдельности, поэтому, скорее всего, в дальнейшем они будут использованы для будущих моделей LADA.
Автоновости дня 06:02
Здоровье
Коронавирус проник в еще один район Нижегородской области
Коронавирус проник в еще один район Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Открытый Нижний 07:46
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Политика
Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года
Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru 07:43
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Общество
Верховный суд Карелии оставил под арестом историка Юрия Дмитриева
Дмитриев останется под стражей в СИЗО № 1 Петрозаводска до 25 июня.
ИА Республика 06:13
Общество
В Британии заявили об опасности коронавируса для темнокожих
В докладе Управления национальной статистики Великобритании утверждается, что вероятность смерти от коронавируса среди заразившихся им темнокожих людей примерно в 4 раза выше, чем у пациентов европейского происхождения.
Московский Комсомолец 08:20
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Здоровье
Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус
Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Live24 07:55
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
За сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах.
Piter.tv 03:45
Технологии
Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram
Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
РБК 08:25
Здоровье
Путин установил страховые выплаты борющимся с коронавирусом врачам
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий в виде единовременной страховой выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом.
BFM.ru 01:12
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla не станет самой масштабной игрой в серии
Cyber.sports.ru 06:50
Происшествия
Волейболист Спиридонов сообщил, что на него напали неизвестные с ножом
РИА Новости 08:26
Общество
В Подмосковье в первую очередь заработают стройки детсадов и школ
Сегодня, 6 мая, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что из карантина регион будет выходить постепенно.
RuNews24.ru вчера в 15:23
Политика
Путин поручил губернаторам поддержать транспортную отрасль
Президент России Владимир Путин поручил губернаторам предусмотреть региональные механизмы поддержки транспортных предприятий.
Коммерсантъ 08:06
Здоровье
ОМОН оцепил закрытый на карантин наркодиспансер в Чите
В Чите наряд ОМОНа вызвали к наркологическому диспансеру. Об этом 7 мая «МК в Чите» сообщил пациент медучреждения.
Московский Комсомолец Чита 05:41
Общество
Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели 00:43
Происшествия
В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие
Коммерсантъ 03:59
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
Космос
Падение Тунгусского метеорита опровергли ученые
Российские астрономы пришли к выводу, что Тунгусский метеорит не падал в 1908 году в Сибири.
Цензуры.Нет вчера в 08:32
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07