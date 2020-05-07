Экономика

Российская газетаРоссийская газетаАэропорты просубсидируют на 10 миллиардов рублей

Российские аэропорты могут получить до июля 2020 года субсидии на общую сумму 10,1 миллиарда рублей для поддержки в условиях пандемии коронавируса, сообщил в ходе совещания у президента России Владимира Путина глава Минтранса Евгений Дитрих.
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Дитрих: авиакомпании и аэропорты получат из бюджета субсидии на 30 млрд рублей

Вести.Ru08:38

Аэропорты просубсидируют на 10 миллиардов рублей

Российская газета08:31

На поддержку аэропортов выделят более 10 млрд рублей

News.ru08:13

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Московский Комсомолец07:54

Минтранс заявил о необходимости 10 млрд руб. экстренной поддержки аэропортам

Комсомольская правда07:53

Дитрих: Еще около 30 млрд руб. может понадобится для поддержки авиакомпаний и аэропортов после июля

Агентство Москва08:21

Авиакомпании и аэропорты РФ после июля получат из бюджета около 30 млрд руб

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