После июля на поддержку авиакомпаний и аэропортов может понадобится еще около 30 млрд руб., но мы договорились, что к этому вопросу вернемся после рассмотрения динамики работы отрасли в мае и июне с учетом возможностей федерального бюджета.

Минтранс подготовил все необходимые документы для выделения российским авиакомпаниям господдержки в размре 23,4 млрд рублей на фоне сложной ситуации в отрасли из-за пандемии коронавируса. К распределению средств министерство приступит незамедлительно.

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