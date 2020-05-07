Экономика
BFM.ruАвиакомпании получат 23,4 млрд рублей господдержки
Минтранс подготовил все необходимые документы для выделения российским авиакомпаниям господдержки в размре 23,4 млрд рублей на фоне сложной ситуации в отрасли из-за пандемии коронавируса. К распределению средств министерство приступит незамедлительно.
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После июля на поддержку авиакомпаний и аэропортов может понадобится еще около 30 млрд руб., но мы договорились, что к этому вопросу вернемся после рассмотрения динамики работы отрасли в мае и июне с учетом возможностей федерального бюджета.
— Евгений Дитрих, российский политикАгентство Москва 08:21
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Дитрих сообщил о выделении миллиардов рублей на поддержку аэропортов и авиакомпаний
Московский Комсомолец07:54
Минтранс заявил о необходимости 10 млрд руб. экстренной поддержки аэропортам
Комсомольская правда07:53
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