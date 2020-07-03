Остроты ситуации добавляет то, что залоги были застрахованы государственной страховой компанией PICC Property and Casualty. Wuhan Kingold Jewelry считается крупнейшим переработчиком золота в Центральном Китае.

с чего всё началось

Китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry использовала поддельные золотые слитки. Под них компания привлекала кредиты и ссуды. Афера вскрылась после того, как один из кредиторов – Dongguan Trust – не получил вовремя залог и решил продать имущество, пишет газета «Ведомости».

Аферу с 83 тоннами поддельных слитков золота вскрыли в Китае

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