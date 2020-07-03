Общество
МИР 24Аферу с 83 тоннами поддельных слитков золота вскрыли в Китае
Китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry использовала поддельные золотые слитки. Под них компания привлекала кредиты и ссуды. Афера вскрылась после того, как один из кредиторов – Dongguan Trust – не получил вовремя залог и решил продать имущество, пишет газета «Ведомости».
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с чего всё началось
Остроты ситуации добавляет то, что залоги были застрахованы государственной страховой компанией PICC Property and Casualty. Wuhan Kingold Jewelry считается крупнейшим переработчиком золота в Центральном Китае.Ведомости02 июля в 17:36
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Часть золотого запаса Китая оказалась фальшивкой: это один из крупнейших подобных скандалов в истории
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