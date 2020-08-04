Экономика
Газета.RuПроизводство золота в первые полгода в России выросло до 104,31 тонны
Увеличение показателей наблюдалось в период с января по май. Так, производство выросло на 3%, до 104,31 тонны.
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Происшествия
Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств со стороны представителей потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием актера.
РИА Новости 04:18
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
Политические журналисты активно обсуждают идею, согласно которой президент РФ Владимир Путин готов поглотить часть Белоруссии.
CT news вчера в 18:11
Общество
Мишустин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград
Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами возобновляется.
Коммерсантъ 02:30
Происшествия
Россия окажет гуманитарную помощь Ливану после серии взрывов в Бейруте
Эхо Москвы 03:31
Происшествия
Глава Минздрава Ливана назвал ситуацию в Бейруте катастрофической
Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что после взрыва в порту Бейрута больницы в столице и ее окрестностях переполнены ранеными, а врачи испытывают нехватку медицинских принадлежностей.
РИА Новости 04:19
Общество
Летняя распродажа PS Store пополнилась сотней новых игр — ремейк Final Fantasy VII получил первую скидку после релиза
По данным портала PSPrices, отслеживающего снижение цен на игры в консольных цифровых магазинах, летняя распродажа PS Store пополнилась 143 новыми предложениями.
3DNews 03:12
Происшествия
В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек
Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
BFM.ru 03:36
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Происшествия
У экс-президента «Интеко» Солощанского проходит обыск
Источник «Интерфакса» сообщил, что обыск в квартире бизнесмена в Гранатном переулке проходит в рамках уголовного дела.
Коммерсантъ 02:07
Футбол
«Спартак» представил полузащитника Урунова
Московский футбольный клуб "Спартак" на своем канале в TikTok представил полузащитника Остона Урунова.
РИА Новости 04:27
Политика
Кравчук предложил создать рабочую группу по возвращению Крыма Украине
В качестве предложения первый президент Украины считает необходимым сделать республику Крым не автономией, а национальной территорией.
ИА Красная Весна вчера в 12:22
Происшествия
У экс-мэра Челябинска Тефтелева арестовали банковские счета
У экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взяток, арестованы счета и нет денег на залог.
URA.Ru 04:15
Общество
СВР вела слежку за Сафроновым с осени 2019 года
Служба внешней разведки (СВР) вела слежку за журналистом Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года.
Lenta.ru 02:33
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
Общество
В Крыму за сутки коронавирус выявили у 24 человек
В Крыму за сутки COVID-19 подтвердили у 24 человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на странице "ВКонтакте".
SM News 02:56
Шоу-бизнес
Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов за визит в Дивеево
Анастасия Волочкова решила расплатится со штрафами за проникновение в Дивеево своей купелью.
Открытый Нижний 03:20
Футбол
«Спартак» планирует усилиться чемпионом Европы Силвой
В январе 2019 года хавбек на правах аренды стал игроком "Монако", в составе которого принял участие в 40 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи.
Вести.Ru 04:10
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Здоровье
Онколог объяснил, что повышает риск рака в 30 раз у здорового человека
Доказано, что образ жизни имеет значение. Например, курение в 30 раз увеличивает риск заболевания несколькими локализациями рака.
Российская газета 00:33
Общество
Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту в $3-5 млрд
Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту в 3-5 млрд долларов - телеканал Эл-би-си.
ТАСС 04:26
Космос
Американский космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю
На борту корабля находились астронавты Боб Бенкен и Даг Херли.
Evo-rus.com 02:05
Футбол
Юран отказался от претензий к «Химкам» за 14,5 млн рублей
Как стало известно Metaratings.ru, бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран мог получить 14,5 млн рублей за увольнение из клуба.
Metaratings 02:58
Общество
За сутки в России выявлено 5204 случая COVID-19 в 83 регионах
За сутки в России подтверждено 5204 случая COVID-19 в 83 регионах.
Российская газета 03:45
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ вчера в 03:51
Общество
Мишустин планирует посетить Дальний Восток
Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, программа поездки формируется, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства.
ТАСС 04:00
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM вчера в 11:41
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29