Возможное возникновение острого дефицита товаров в отрасли из-за санкций спрогнозировали в совместном исследовании Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ) и аналитический центр промышленности стройматериалов СМПРО, пишет РБК.
Роспотребнадзор рекомендует региональным властям быть готовыми к мероприятиям для недопущения завоза чумы, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.