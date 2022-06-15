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Афганистан начал переговоры с Россией о введении беспошлинной торговли

Официальный Кабул рассчитывает на беспошлинные поставки в Россию минералов и фруктов.
ТК Звезда
Афганистан ведёт переговоры с РФ на тему установления беспошлинной торговли для экспорта минералов и фруктов, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы торговой палаты страны Мохаммадюнис Хоссейн.
РИА Новости
Россия поставляет Афганистану электрооборудование для двигателей, древесину и лесоматериалы, муку, чечевицу, дрожжи, нут, масла.
РБК
Афганистан экспортирует сушеный виноград и абрикосы, миндаль, сыры, чай и кофе, морковь, свеклу, руды и концентраты, насосы.
РБК

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