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Афганистан пал — американский истеблишмент в бункере

Люди пытаются улететь, хватаясь за стойки шасси самолетов, и гибнут, сорвавшись с высоты.
НТВ
Призвать к порядку жителей Афганской столицы сегодня попытался и «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ), боевики которой хозяйничают в президентском дворце.
НТВ
Тысячи людей пытаются пробраться на борт.
МИР 24
Одним из первых Афганистан покинул президент Гани.
ТК Звезда

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