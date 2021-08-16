Новостной фронтАфганистан пал — американский истеблишмент в бункереЛюди пытаются улететь, хватаясь за стойки шасси самолетов, и гибнут, сорвавшись с высоты.НТВПризвать к порядку жителей Афганской столицы сегодня попытался и «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ), боевики которой хозяйничают в президентском дворце.НТВТысячи людей пытаются пробраться на борт.МИР 24Одним из первых Афганистан покинул президент Гани.ТК ЗвездаЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24НТВТК ЗвездаSmotrim.ruПодробнее о событииГород хаоса: во что превратился Кабул после захвата талибами*ТК Звездавчера в 11:37Сбежать любой ценой: за последние месяцы Афганистан покинули 390 тыс. человекМИР 24вчера в 12:52Новости на «России 24». Афганистан. Хроника событий за минутуSmotrim.ruвчера в 09:26Реплика Ореха: Под крылом самолётаЭхо Москвывчера в 11:07Толпы в аэропорту и пустые улицы: жители Кабула пытаются спастись от талибовНТВвчера в 09:51Афганистан пал — американский истеблишмент в бункереНовостной фронтвчера в 10:35Хаос и паника. Что происходит сейчас в Афганистане и почему это воспринимают как угрозу?АМИТЕЛвчера в 07:05Показать ещёОценитьПоделиться