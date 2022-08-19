«Другими словами, для российского бизнеса не составит проблем инвестировать в Афганистан, так как опыт уже есть, условия тоже. Мы не видим препятствий для работы российских компаний в Афганистане. И хотим, чтобы так продолжалось и дальше», — сказал Азизи.