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Афганистан предложил России инвестировать в местную промышленность

Кабул не видит проблем для того, чтобы российские компании работали в Афганистане, можно инвестировать в нефтегазовую сферу, производство цемента, добычу лития, заявил в интервью РИА Новости глава минпромторга страны Нуриддин Азизи.
РИА Новости
«Другими словами, для российского бизнеса не составит проблем инвестировать в Афганистан, так как опыт уже есть, условия тоже. Мы не видим препятствий для работы российских компаний в Афганистане. И хотим, чтобы так продолжалось и дальше», — сказал Азизи.
Lenta.ru
Афганский министр напомнил, что СССР в свое время реализовал более 140 крупных инфраструктурных проекта.
Московский Комсомолец
«У нас очень хороший и качественный литий», - добавил он.
Московский Комсомолец

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Афганистан предложил России инвестировать в местную промышленность
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Минпромторг Афганистана: Россия может инвестировать в нефтегазовую сферу и добычу лития
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