Армия и оружие

Независимая газетаНезависимая газетаАфганистан включен в повестку встречи военных министров НАТО

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По словам источника «НГ», встреча военных министров 24-25 октября является частью подготовки к саммиту глав государств НАТО, который пройдет в Лондоне в начале декабря.
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