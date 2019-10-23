По словам источника «НГ», встреча военных министров 24-25 октября является частью подготовки к саммиту глав государств НАТО, который пройдет в Лондоне в начале декабря.

Общество Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.

Политика Ас-Сиси пригласил Путина на форум по миру и устойчивому развитию Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил президента РФ Владимира Путина 11-12 декабря в Асуан на форум по миру и устойчивому развитию.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.

Единоборства Отец Нурмагомедова отреагировал на приезд Макгрегора в Москву Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в Instagram отреагировал на приезд ирландского бойца Конора Макгрегора в Москву.

Спорт В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.

Общество Уилан заявил, что охранник СИЗО угрожал ему пистолетом ФСИН ответила на жалобу Уилана об угрозе пистолетом, заявив, что сотрудники СИЗО не могли угрожать ему этим оружием.

Происшествия В Красноярском крае опознали 17 погибших при прорыве дамб В Красноярском крае опознаны тела всех 17 погибших при прорыве дамб технологического водоёма золотодобывающей артели, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.

Общество Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.

Космос «Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.

Технологии «Тинькофф» запускает новый сервис безналичного перевода чаевых «Тинькофф» совместно с дочерней компанией CloudPayments запускает сервис безналичного перевода чаевых CloudTips, рассказал «Ведомостям» представитель группы.

Политика Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.

Политика AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.

Общество Рассекречены документы о финских лагерях смерти в СССР ФСБ России рассекретила документы о финских концлагерях в Петрозаводске, созданных в годы Великой Отечественной войны.

Происшествия Предполагаемый виновник ДТП в Петербурге был в федеральном розыске Предполагаемый виновник ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек, находился в федеральном розыске по делу о даче взятки.

Армия и оружие Военная полиция России заняла господствующую высоту в районе Кобани Российская военная полиция будет базироваться на господствующей высоте около сирийского города Кобани, который располагается в двух километрах от границы с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя командования группировки войск в Сирии Игоря Серицкого.

Спорт Биатлонистка Подчуфарова назвала российский спорт цирком-шапито Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объяснила свое решение взять спортивное гражданство Словении, назвав весь отечественный спорт "цирком-шапито".

Политика В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России не означают, что юзеры не могут пользоваться этим мессенджером, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.

Общество Греф пообещал желающим попасть на работу в Сбербанк «все круги ада» В настоящий момент в инженерной школе Сбербанка проходит обучение 6 тыс. человек, а годовой выпуск будет составлять 2 тыс. человек.

Экономика Экономисты оценили данные Росстата о росте доходов россиян Экс-глава Росстата Александр Суринов отметил, что не знает причин резкого роста реальных доходов россиян и сказал, что методика Росстата, которая «хорошо работала в СССР», несовершенна.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк опубликовала фото после долгого молчания После долгого молчания дочь Анастасии Заворотнюк поделилась со своими подписчиками в соцсети фотографией.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава снялась обнаженной 34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.