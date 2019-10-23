Армия и оружие
Независимая газетаАфганистан включен в повестку встречи военных министров НАТО
По словам источника «НГ», встреча военных министров 24-25 октября является частью подготовки к саммиту глав государств НАТО, который пройдет в Лондоне в начале декабря.
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Общество
Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:07
Политика
Ас-Сиси пригласил Путина на форум по миру и устойчивому развитию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил президента РФ Владимира Путина 11-12 декабря в Асуан на форум по миру и устойчивому развитию.
РИА Новости 04:06
Кино
Названы претенденты на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль
Вечерняя Москва вчера в 22:48
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Единоборства
Отец Нурмагомедова отреагировал на приезд Макгрегора в Москву
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в Instagram отреагировал на приезд ирландского бойца Конора Макгрегора в Москву.
Lenta.ru 00:44
Спорт
Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией
Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Pravda.Ru вчера в 10:57
Спорт
В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.
Телеканал RTVI вчера в 11:14
Общество
Уилан заявил, что охранник СИЗО угрожал ему пистолетом
ФСИН ответила на жалобу Уилана об угрозе пистолетом, заявив, что сотрудники СИЗО не могли угрожать ему этим оружием.
Интерфакс 03:53
Происшествия
В Красноярском крае опознали 17 погибших при прорыве дамб
В Красноярском крае опознаны тела всех 17 погибших при прорыве дамб технологического водоёма золотодобывающей артели, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.
RT на русском 02:35
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Космос
«Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.
Известия 03:14
Хоккей
Василевский признан первой звездой дня в НХЛ
ProstoProSport 01:31
Технологии
«Тинькофф» запускает новый сервис безналичного перевода чаевых
«Тинькофф» совместно с дочерней компанией CloudPayments запускает сервис безналичного перевода чаевых CloudTips, рассказал «Ведомостям» представитель группы.
Ведомости вчера в 17:45
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 22 октября в 19:17
Кино
Культовый фильм «Форрест Гамп» впервые выйдет в российский прокат
Югополис вчера в 07:46
Политика
AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:51
Общество
Рассекречены документы о финских лагерях смерти в СССР
ФСБ России рассекретила документы о финских концлагерях в Петрозаводске, созданных в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 03:57
Происшествия
Предполагаемый виновник ДТП в Петербурге был в федеральном розыске
Предполагаемый виновник ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек, находился в федеральном розыске по делу о даче взятки.
Газета.Ru 03:54
Армия и оружие
Военная полиция России заняла господствующую высоту в районе Кобани
Российская военная полиция будет базироваться на господствующей высоте около сирийского города Кобани, который располагается в двух километрах от границы с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя командования группировки войск в Сирии Игоря Серицкого.
РБК 04:13
Спорт
Биатлонистка Подчуфарова назвала российский спорт цирком-шапито
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объяснила свое решение взять спортивное гражданство Словении, назвав весь отечественный спорт "цирком-шапито".
Газета.Ru вчера в 13:58
Политика
В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram
Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России не означают, что юзеры не могут пользоваться этим мессенджером, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
Газета.Ru 02:46
Общество
Греф пообещал желающим попасть на работу в Сбербанк «все круги ада»
В настоящий момент в инженерной школе Сбербанка проходит обучение 6 тыс. человек, а годовой выпуск будет составлять 2 тыс. человек.
Expert.ru 03:43
Экономика
Экономисты оценили данные Росстата о росте доходов россиян
Экс-глава Росстата Александр Суринов отметил, что не знает причин резкого роста реальных доходов россиян и сказал, что методика Росстата, которая «хорошо работала в СССР», несовершенна.
URA.Ru вчера в 04:08
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала фото после долгого молчания
После долгого молчания дочь Анастасии Заворотнюк поделилась со своими подписчиками в соцсети фотографией.
Волгоградская правда 02:26
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин в России
Самой богатой женщиной России стала Елена Батурина, пишет Forbes.
РИА Новости 02:04
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Музыка
K-pop-группа BTS установила мировой рекорд
K-pop-группа BTS из Южной Кореи установила мировой рекорд в популярном приложении TikTok.
Культуромания 03:54