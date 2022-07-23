В бюллетене, опубликованном Минфином, сказано, что в переговорах, состоявшихся в Тегеране, приняли участие члены совместной делегации государственной нефтегазовой компании, МИД, министерства торговли, Центрального банка и департамента норм и стандартов.
"К нам поступает информация с просьбой о помощи от украинских беженцев, в том числе с Запорожской области, которые уехали с началом спецоперации в западные страны, а теперь столкнулись с массовым изъятием детей под весьма надуманными предлогами", - сказал РИА Новости Рогов.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган укрепил свои позиции и преподнес урок дипломатии коллегам из западных стран, результатом которого стало подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.