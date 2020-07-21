Происшествия
РИА НовостиАфганская девочка застрелила боевиков «Талибана», убивших ее родителей
Афганская девочка застрелила из автомата двух бойцов радикального движения "Талибан" и ранила еще нескольких боевиков после того, как они убили ее родителей, сообщил начальник местной полиции в интервью агентству Франс Пресс. Инцидент произошел в одной из деревень афганской провинции Гор.
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с чего всё началось
14-летняя девочка расстреляла из автомата двух боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ), которые убили ее родителей, пишет во вторник, 21 июля, Daily Mail.Известия08:35
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14-летняя девочка расстреляла террористов «Талибана», убивших ее родителей
Московский Комсомолец09:04
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Происшествия
Захвативший автобус в Луцке заявил, что один из заложников ранен
Захвативший автобус в украинском Луцке Максим Кривош в эфире телеканала "НТА" заявил, что один из заложников ранен.
Газета.Ru 13:44
Происшествия
Суд признал законным дело о коррупции двух генералов МВД
Возбуждение уголовного дела о коррупции в отношении бывших заместителей начальника следственного департамента МВД России Александра Краковского и Александра Бирюкова признано законным, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Газета.Ru 13:20
Игры
К «расчленёнке» Helheim Hassle выпустили демоверсию
Helheim Hassle выйдет на Xbox One, PC Nintendo Switch 18 августа, а позже планируется версия для PlayStation 4. Желающие следить за степенью готовности игры могут использовать для этого специальный аккаунт в твиттере.
Игромания.ру 11:44
Политика
Захвативший автобус в Луцке дал полчаса на выполнение его требований
В украинском Луцке захвативший 20 заложников в автобусе Максим Кривош дал украинским властям полчаса на выполнение его требований, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12:01
Армия и оружие
Семь солдат пострадали при ракетном ударе Израиля по Дамаску
РЕН ТВ вчера в 20:24
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
Армия и оружие
США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
Здоровье
Как будет проходить обучение в школах с 1 сентября 2020 года, рассказали в Минпросвещения
Эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавируса еще не выровнялась до конца, поэтому родителей школьников и самих учеников беспокоит, как будет проходить обучение в школах с 1 сентября 2020 года и стоит ли готовиться к новому семестру с дистанционным обучением.
Нократ 09:53
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Киберспорт
Rocket League скоро станет бесплатной и уйдёт из магазина Steam
Разработчики Rocket League объявили о скором переходе «футбола на колёсах» на условно-бесплатную модель распространения.
Игромания.ру 13:12
Здоровье
Динамика заболеваемости коронавирусом в Самарской области характеризуется тенденцией к снижению
В среднем в неделю проводится до 5,5 тысяч исследований в день. Динамика заболеваемости по-прежнему характеризуется тенденцией к снижению.
SamRU.ru вчера в 11:29
Энергетика
«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
С 27 июля по 10 августа газопровод «Турецкий поток» снова закроют на ремонт.
Lenta.ru 12:28
Шоу-бизнес
Николай Басков публично оскорбил Настю Ивлееву
Территория новостей 05:54
Общество
В Австрии повторно ввели обязательное ношение масок в супермаркетах
Власти Австрии приняли решение повторно ввести обязательное ношение масок в супермаркетах, банковских и почтовых отделениях для борьбы с распространением коронавируса, заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц.
РИА Новости 09:50
Шоу-бизнес
Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры
Газета.Ru 11:21
Экономика
Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС 06:33
Здоровье
Названо число нулевых пациентов с коронавирусом в России
В период февраль-март в Россию прибыли зараженные из Европы, которые завезли разнородный вирус.
Evo-rus.com 08:06
Экономика
Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе
Причиной деноминации может стать продажа золота Российской Федерацией. У страны нет возможности покупать его, золото она лишь продает.
Evo-rus.com 08:43
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры
Известная советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, заработавшая за свою карьеру звание народного артиста РСФСР, приняла решение подать судебный иск против музыкального композитора Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря.
CT news 08:37
Армия и оружие
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
Российская газета 03:34
Путешествия
Россиянам предложили платить за отдых в России
В России предложили выплачивать туристам деньги за отдых на отечественных курортах. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает «ФедералПресс».
Lenta.ru 13:39
Общество
Беглов послал вице-губернатора в Москву договориться об открытии ТЦ
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Евгению Елину поехать в Москву, чтобы договориться об открытии торговых центров и ресторанов, передает "Фонтанка.ру".
Газета.Ru 10:23
Политика
Рамзан Кадыров попал под санкции США из-за нарушения прав человека
«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — отметил он.
Evo-rus.com 08:48
Футбол
«Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».
Коммерсантъ 14:09
Происшествия
УАЗ с туристами перевернулся на трассе под Анапой
В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.
РИА Новости 10:56