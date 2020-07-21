с чего всё началось

Афганская девочка застрелила из автомата двух бойцов радикального движения "Талибан" и ранила еще нескольких боевиков после того, как они убили ее родителей, сообщил начальник местной полиции в интервью агентству Франс Пресс. Инцидент произошел в одной из деревень афганской провинции Гор.

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Игры К «расчленёнке» Helheim Hassle выпустили демоверсию Helheim Hassle выйдет на Xbox One, PC Nintendo Switch 18 августа, а позже планируется версия для PlayStation 4. Желающие следить за степенью готовности игры могут использовать для этого специальный аккаунт в твиттере.

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