с чего всё началось

Афганская 14-летняя девочка Камар Гюль застрелила двух боевиков радикального движения "Талибан", которые убили ее родителей.

Футбол Орлов увидел отсутствие логики в высказываниях владельца «Спартака» Комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» прокомментировал жалобы владельца «Спартака» Леонида Федуна на судейство в полуфинальном матче Кубка России.

Путешествия Туристы из РФ пока не смогут разместиться в недорогих отелях Турции После возобновления авиасообщения между Россией и Турцией трёхзвездочные и четырёхзвездочные турецкие гостиницы могут оказаться недоступными для российских туристов, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ. 53

Наука В Тихом океане нашли пришельца из фильма Стивена Спилберга Во время исследования глубин Тихого океана учёные обнаружили новый организм, который очень похож на инопланетянина из фильма Стивена Спилберга "Инопланетянин". 30

Киберспорт Игра про путешествия Самурая Джека через пространство и время выйдет 21 августа Издатель Adult Swim Games и разработчик Soleil объявили дату выхода Samurai Jack: Battle Through Time — 21 августа на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС.

Происшествия Полиция передала воду заложникам в автобусе в Луцке Украинская полиция передала упаковки воды заложникам автобуса, который захватил Максим Кривош в Луцке во вторник, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко. 13

Происшествия Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости". 168

Общество Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве граждан Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий гражданам с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. руб. становиться банкротами во внесудебном порядке - через многофункциональные центры (МФЦ). 2

Армия и оружие Российский флот начал отслеживать вошедший в Черное море эсминец США «Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа "Орли Берк") ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении. 63

Политика Дегтярев пообещал не конкурировать с Фургалом на выборах губернатора Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не собирается конкурировать с бывшим главой региона Сергеем Фургалом на выборах губернатора в случае его оправдания. 387

Общество Заложница из захваченного украинского автобуса вышла на связь с журналистами Женщина, которая находится в захваченном автобусе в украинском Луцке, вышла на связь с журналистами сайта «Перший».

Общество В Саратовской области продлили ограничительные меры Правительство Саратовской области во вторник продлило до 31 июля ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил губернатор Валерий Радаев. 8

Шоу-бизнес День рождения дочери Анна Седокова отпраздновала в Америке Поначалу Анна погостила пару дней в Нью-Йорке, а позже отправилась в Майами для празднования там дня рождения своей дочки Моники. 8

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании. 39