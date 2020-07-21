Происшествия
Газета.RuАфганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»
Афганская 14-летняя девочка Камар Гюль застрелила двух боевиков радикального движения "Талибан", которые убили ее родителей.
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14-летняя девочка расстреляла из автомата двух боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ), которые убили ее родителей, пишет во вторник, 21 июля, Daily Mail.Известия08:35
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14-летняя девочка расстреляла террористов «Талибана», убивших ее родителей
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