с чего всё началось

Афганская 14-летняя девочка Камар Гюль застрелила двух боевиков радикального движения "Талибан", которые убили ее родителей.

Футбол Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на три матча Кубка России, сообщается на сайте РФС. 130

Происшествия МИД РФ подтвердил захват пиратами россиян в Гвинейском заливе Инцидент произошел 17 июля в 210 морских милях от побережья Бенина в нейтральных водах Гвинейского залива, говорится в сообщении МИД РФ. 48

Гаджеты AMD представила APU Ryzen 4000G и Ryzen 4000G Pro AMD сегодня представила сразу две линейки гибридных процессоров для настольных компьютеров. Этом модели Ryzen 4000G и Ryzen 4000G Pro. 6

Общество Пригожин «пожертвовал» Навальному 1 млн рублей Господин Навальный назвал в качестве причины штраф на 88 млн руб. по иску компании «Московский школьник», которую связывают с господином Пригожиным. 40

Политика Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей 20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи. 674

Шоу-бизнес Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры Известная советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, заработавшая за свою карьеру звание народного артиста РСФСР, приняла решение подать судебный иск против музыкального композитора Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря. 78

Футбол «Рига» Кононова победила в седьмом матче подряд Встреча завершилась со счетом 1:0. Команда Олега Кононова победила в седьмом матче подряд и с 24 очками удерживает лидерство в турнирной таблице, обгоняя «РФШ» за счет очной игры.

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 1,3K

Происшествия Глава МВД Франции: Пожар в соборе Нанта начался не из-за поджога Глава МВД Франции Жеральд Дарманен, выступая во вторник перед депутатами Национального собрания, нижней палаты парламента, сообщил о том, что пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте мог начаться не из-за поджога. 1