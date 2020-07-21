Происшествия
Газета.RuАфганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»
Афганская 14-летняя девочка Камар Гюль застрелила двух боевиков радикального движения "Талибан", которые убили ее родителей.
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14-летняя девочка расстреляла из автомата двух боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ), которые убили ее родителей, пишет во вторник, 21 июля, Daily Mail.Известия08:35
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14-летняя девочка расстреляла террористов «Талибана», убивших ее родителей
Московский Комсомолец09:04
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Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
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Эмбер Херд в суде дала показания против бывшего мужа Джонни Деппа
Актриса Эмбер Херд в суде дала показания против бывшего мужа Джони Деппа, сообщает BBC.
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Коммерсантъ вчера в 12:31
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В столице за прошедшие сутки скончались 19 человек, зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 16:05
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Московский «Спартак» обратился к своим болельщикам после полуфинального матча Кубка России против «Зенита».
78.ru 06:46
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры
Известная советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, заработавшая за свою карьеру звание народного артиста РСФСР, приняла решение подать судебный иск против музыкального композитора Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря.
CT news 08:37
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Онколог Смирнова рекомендовала пить воду для здоровья кишечника
ToDay News Ufa 05:11
Политика
Помпео заявил о желании США создать коалицию для противодействия Китаю
Помпео заявил, что американские власти надеются, что получится создать коалицию, которая будет пытаться убедить Китай, что для них невыгодно «вести себя подобным образом».
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«Рига» Кононова победила в седьмом матче подряд
Встреча завершилась со счетом 1:0. Команда Олега Кононова победила в седьмом матче подряд и с 24 очками удерживает лидерство в турнирной таблице, обгоняя «РФШ» за счет очной игры.
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Новой избранницей Бориса стала актриса Вера Гоппен, которая известна по непродолжительному роману с актером Павлом Деревянко.
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Президент Абхазии Аслан Бжания продлил ограничения на пересечение границы с Россией до 28 июля.
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
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Глава МВД Франции Жеральд Дарманен, выступая во вторник перед депутатами Национального собрания, нижней палаты парламента, сообщил о том, что пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте мог начаться не из-за поджога.
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Панарин номинирован на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ
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