Общество

ИзвестияИзвестияАфроамериканца Джорджа Флойда похоронили в Хьюстоне

В Хьюстоне состоялась церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим из-за действий полицейских. Мужчину похоронили на кладбище рядом с его матерью. Погребение прошло веером 9 июня (10 июня мск) без камер в присутствии семьи и друзей Флойда.
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В Хьюстоне объявлен День Джорджа Флойда

REGNUM16:52

Убитого полицейскими Джорджа Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне

РИА Новости20:09

Джорджа Флойда похоронили в пригороде Хьюстона

ТАСС20:02

В США похоронили Джорджа Флойда

Газета.Ru16:51

9 июня в американском Хьюстоне станет Днем Джорджа Флойда

Российская газета17:41

Губернатор Техаса: смерть Джорджа Флойда изменит ход истории США

News.ru16:13

В США похоронили погибшего от рук полицейских Джорджа Флойда

Life.ru20:50
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Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

REGNUM 09:39
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Здоровье

В Бурятии растёт число новых случаев заражения коронавирусом

«Из 79 новых случаев COVID-19: 19 чел. — прибывшие из регионов РФ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:47
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Армия и оружие

Террористы убили 69 человек на севере Нигерии

REGNUM 20:35
Экономика

Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков

Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ 12:17
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Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

АБН вчера в 13:47
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Происшествия

Супруга погибшего водителя отказалась идти на мировую с Ефремовым

Lenta.ru 14:40
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Транспорт

ГИБДД тестирует новую систему проверки водителей на алкоголь

ГИБДД тестирует систему, которая позволяет проверять людей на алкогольное опьянение при помощи индикации этанола в выдыхаемом воздухе.
RT на русском 17:52
Экономика

Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля

Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online 11:06
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Политика

В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском вчера в 08:27
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Авто

Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200

Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня вчера в 07:58
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Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
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Политика

Пост начальника штаба ВВС США впервые займет афроамериканец

Сенат Конгресса Соединенных Штатов одобрил назначение на должность начальника штаба военно-воздушных сил афроамериканца генерала Чарльза Брауна.
Газета.Ru 19:04
Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
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Политика

В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»

В Германии допустили введение санкций против США из-за "СП-2" США против "Северного потока — 2" и Германия готовит ответные санкции.
Экспресс газета 01:07
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Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для торговли

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что снимает запрет на работу непродовольственных магазинов.
Газета.Ru вчера в 12:27
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Общество

В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru 18:38
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
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Авто

Британия хорошо заплатит водителям за переход с ДВС на электричество

По мнению президента General Motors Марка Рейса, люди не начнут массовое покупать электромобили, пока производители не сделают их дешевле и не обеспечат большую дальность хода.
Хайтек+ вчера в 13:46
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Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия 21:10
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Политика

Греция заявляет о готовности начать войну с Турцией

Греция готова к защите своих суверенных прав от посягательств Турции путем развязывания полномасштабного военного конфликта, заявил министр обороны Греции Никос Панайотопулос.
Хакасия-Информ 07 июня в 01:27
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Общество

Для испытаний вакцины от COVID-19 отобрали две группы добровольцев

Две группы добровольцев отобраны для клинических испытаний вакцины от коронавируса, сообщает Минобороны России.
РИА Новости 22:24
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
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Общество

Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву и Санкт-Петербург

Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, вылетели во вторник из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву возвратным рейсом "Аэрофлота".
Российская газета 21:25
Здоровье

Роды у пациентки с подозрением на коронавирус приняли на Сахалине

По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, роды прошли без осложнений.
EastRussia 20:20
Армия и оружие

Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком

Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Взгляд.ру вчера в 06:58
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Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
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Происшествия

Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК 21:31
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Происшествия

В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия

В Хабаровском крае была пресечена деятельность мастерской по изготовлению оружия.
Газета.Ru 22:09
Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия 19:20
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Волна беспорядков в СШАБольше новостей по теме
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