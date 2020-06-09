Общество
ИзвестияАфроамериканца Джорджа Флойда похоронили в Хьюстоне
В Хьюстоне состоялась церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим из-за действий полицейских. Мужчину похоронили на кладбище рядом с его матерью. Погребение прошло веером 9 июня (10 июня мск) без камер в присутствии семьи и друзей Флойда.
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Здоровье
В Бурятии растёт число новых случаев заражения коронавирусом
«Из 79 новых случаев COVID-19: 19 чел. — прибывшие из регионов РФ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:47
Экономика
Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков
Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ 12:17
Транспорт
ГИБДД тестирует новую систему проверки водителей на алкоголь
ГИБДД тестирует систему, которая позволяет проверять людей на алкогольное опьянение при помощи индикации этанола в выдыхаемом воздухе.
RT на русском 17:52
Экономика
Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля
Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online 11:06
Политика
В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском вчера в 08:27
Авто
Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200
Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня вчера в 07:58
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Политика
Пост начальника штаба ВВС США впервые займет афроамериканец
Сенат Конгресса Соединенных Штатов одобрил назначение на должность начальника штаба военно-воздушных сил афроамериканца генерала Чарльза Брауна.
Газета.Ru 19:04
Происшествия
Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца
Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
Политика
В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»
В Германии допустили введение санкций против США из-за "СП-2" США против "Северного потока — 2" и Германия готовит ответные санкции.
Экспресс газета 01:07
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для торговли
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что снимает запрет на работу непродовольственных магазинов.
Газета.Ru вчера в 12:27
Общество
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru 18:38
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Авто
Британия хорошо заплатит водителям за переход с ДВС на электричество
По мнению президента General Motors Марка Рейса, люди не начнут массовое покупать электромобили, пока производители не сделают их дешевле и не обеспечат большую дальность хода.
Хайтек+ вчера в 13:46
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия 21:10
Политика
Греция заявляет о готовности начать войну с Турцией
Греция готова к защите своих суверенных прав от посягательств Турции путем развязывания полномасштабного военного конфликта, заявил министр обороны Греции Никос Панайотопулос.
Хакасия-Информ 07 июня в 01:27
Общество
Для испытаний вакцины от COVID-19 отобрали две группы добровольцев
Две группы добровольцев отобраны для клинических испытаний вакцины от коронавируса, сообщает Минобороны России.
РИА Новости 22:24
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Общество
Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву и Санкт-Петербург
Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, вылетели во вторник из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву возвратным рейсом "Аэрофлота".
Российская газета 21:25
Здоровье
Роды у пациентки с подозрением на коронавирус приняли на Сахалине
По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, роды прошли без осложнений.
EastRussia 20:20
Армия и оружие
Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком
Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Взгляд.ру вчера в 06:58
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК 21:31
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Происшествия
В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
В Хабаровском крае была пресечена деятельность мастерской по изготовлению оружия.
Газета.Ru 22:09
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия 19:20