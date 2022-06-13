"Промышленность, ведущие предприятия, которые производят это (высокоточное) вооружение, перешли на интенсивную работу, работают не покладая рук, и сделают все возможное, чтобы наша армия не испытывала нужды в тех средствах, которые доказали свою эффективность", - сказал Борисов в интервью РБК.