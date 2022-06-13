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Агаларов: «Крокус Сити Молл» и комплексы Vegas потеряли 30% трафика

«Крокус Сити Молл» и сеть торгово-развлекательных центров Vegas также лишились до 30% посещаемости.
Коммерсантъ
Один из крупнейших продавцов люксовых товаров «Крокус Сити Молл» и сеть торгово-развлекательных центров Vegas, входящие в Crocus Group, по словам Агаларова, лишились 30% якорных арендаторов, чья доля может достигать 40% арендных площадей.
РБК
В интервью РБК первый вице-президент группы Эмин Агаларов поделился своим прогнозом, что, если ситуация не изменится, вскоре ТЦ и вовсе лишатся покупательского трафика.
РБК
Агаларов готов проводить «выставки матрешек, жостовских подносов и павловопосадских платков», но запроса на заполнение имеющихся 500 тыс. кв. м предметами народного промысла не поступало.
RB.RU

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