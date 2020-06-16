Экономика

ВедомостиВедомостиСтоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Стоимость проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги составила 315,9 млрд руб.
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Агаларов: готовность первого участка ЦКАД составляет 70-75%

РИА Новостивчера в 06:07

Строительство ЦКАД с учетом доводки обойдется примерно в 330 млрд рублей

Интерфаксвчера в 02:26

Счетная палата обнаружила пропажу леса на 138 млн рублей при строительстве ЦКАД

ТАСС15 июня в 17:06

Счётная палата обнародовала финансовые нарушения при строительстве ЦКАД

News.ru15 июня в 17:37

ЦКАД подорожал, а некоторые участки готовы лишь наполовину

ПРАЙМ15 июня в 17:15

На завершение строительства ЦКАД потребуется почти 15 млрд рублей

Коммерсантъ15 июня в 20:19

«Автодор» попросил на достройку ЦКАД еще ₽15 млрд

РБК15 июня в 17:00
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Энергетика

«Газпром» отчитался о нулевом экспорте газа на Украину

В реальности «Газпром» не поставлял газ в эту страну с 2015 года, а в отчетах в графе «Украина» фиксировался объем поставок в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (например, в 2019 году было поставлено 2,751 млрд кубометров газа).
РБК вчера в 04:26
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Фигурное катание

Фигуристка Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. Ранее об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков в своем блоге.
Профиль вчера в 13:16
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Политика

Песков рассказал о дезинфекционных туннелях в Кремле и Ново-Огарево

Специальный туннель для дезинфекции установлен не только в резиденции президента России в Ново-Огарево, но и в Кремле, дополнительные меры предосторожности из-за эпидемиологической обстановки с COVID-19 оправданы и объяснимы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:36
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
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Общество

Дацюк находится в храме, который захватил священник

Хоккеист "Автомобилиста" Павел Дацюк находится в храме, который захватил схиигумен Сергий, передает Ura.ru.
Газета.Ru 07:21
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Происшествия

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.
Газета.Ru 07:35
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Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 152 человека

Как сообщает Роспотребнадзор, за последние сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 152 человека.
Бизнес-газета 04:41
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Кино

Warner Bros. проведет аналог Comic-Con для фанатов DC

Киноафиша России 04:20
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Происшествия

ФСБ задержала двух членов банд Басаева и Хаттаба

Сотрудники спецслужб во взаимодействии с полицейскими задержали двух членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году.
РБК 06:03
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Происшествия

В Одессе один человек погиб при падении легкомоторного самолета

Один человек погиб при падении легкомоторного самолета в Одессе, еще одного госпитализировали, сообщила в среду пресс-служба управления национальной полиции Украины в Одесской области.
РИА Новости 06:36
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Политика

Украина продлевает действие адаптивного карантина до 31 июля

Кабинет министров Украины продлил действие адаптивного карантина в стране до 31 июля.
ТАСС 07:28
Кино

На Netflix выйдет дорама про группу BTS

Сценаристка Ким Суджин (Sujin Kim) сейчас в процессе написания истории про парней, преследуемых ранами прошлого.
Popcake 06:42
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Общество

Глава Ростуризма прокомментировал информацию об ограничениях на выезд

Глава Ростуризма Олег Сафонов выступает против введения для граждан РФ налогов и иных ограничений на выезд в другие страны.
Народные новости 06:41
8
Политика

В Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии

Известия 07:13
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Общество

В 13 российских городах отменили парады Победы

Парад Победы, запланированный на 24 июня, не состоится в 13 городах России из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 02:42
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Политика

Путин поручил подготовить предложения по выплатам пенсионерам

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения для решения вопроса с выплатами пенсионерам, которые не могут выйти на работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 15 июня в 10:42
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Культура

Кинофестиваль «Горький fest» пройдет в июле в Нижнем Новгороде

Фестиваль нового российского кино «Горький fest» в 2020 году пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля.
Культуромания 07:43
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Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Известия 04:27
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Политика

Главы МИД Китая и Индии договорились снизить напряженность на границе

Глава МИД Китая Ван И и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в среду в ходе телефонного разговора договорились как можно скорее снизить напряженность на границе, говорится в заявлении МИД КНР.
РИА Новости 07:23
Энергетика

Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ

Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ.
Газета.Ru вчера в 03:11
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Футбол

Кобелев ответил на критику экс-футболиста «Динамо» Дьякова

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на критику экс-защитника команды Виталия Дьякова.
RT на русском 06:51
Общество

В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек

Матери и отцы, которые воспитывают детей в одиночку, должны получать дополнительное пособие из бюджета из-за непростой финансовой ситуации в семьях во время эпидемии коронавируса.
РБК 00:25
3K
Футбол

Американский бизнесмен намерен купить футбольный «Ньюкасл»

Владелец "Ньюкасла" Макйл Эшли намерен продать клуб.
Вести.Ru 06:15
Политика

В Бундестаге предложили наложить санкции на сенаторов США

Как уточняет РИА Новости, Эрнст заявил, что Берлину необходимо перестать "закидывать США ватными шариками" и наложить ответные санкции на американских сенаторов.
Российская газета вчера в 06:00
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Шоу-бизнес

53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников

Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru вчера в 07:12
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Здоровье

Куйвашев пояснил, почему в больницы нельзя носить продукты для пациентов с COVID-19

Глава региона ответил, что таковы требования «красных» зон. Питание больных коронавирусом берут на себя больницы.
ТагилСити.ру 07:38
Экономика

С 1 июля в Курской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги уже несколько лет производится с 1 июля.
Друг для друга (Курск) 07:18
21
Экономика

В США предсказали крах доллара в следующем году

Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости 01:00
29
Политика

Лукашенко принял приглашение посетить парад Победы в Москве

RT на русском 06:40
61
Общество

Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию

Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
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Центральная кольцевая автомобильная дорога
Проект развития инфраструктуры Московской области. В связи с расширением границ Москвы в 2012 году часть ЦКАД пройдёт и по территории Новой Москвы. Основное назначение ЦКАД - разгрузка федеральных дорог и МКАД путём перераспределения транзитного потока автотранспорта в обход Москвы.
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