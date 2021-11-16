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Агаларов назвал бессмысленным сдерживание цен на продукты

Продукты дорожают исходя из ситуации на рынке, а не из-за сговора ритейлеров, поэтому пытаться сдерживать рост цен бессмысленно, заявил президент Crocus Group Араз Агаларов.
Ведомости
Бизнесмен пояснил, что по 200–300 наименованиям наценка ритейлеров составляет 10%.
Ведомости
В октябре 2021 года мировые цены на продовольствие побили десятилетний рекорд, сообщала в ноябре Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.
РБК
На фоне дорожающего во всем мире продовольствия вице-премьер Виктория Абрамченко в начале ноября поручила подготовить для правительства предложения, как не допустить роста внутренних цен на белый сахар и растительное масло.
РБК

Подробнее о событии

Агаларов заявил, что сдерживать цены на продукты нет смысла
Инвест-Форсайт06:25
Миллиардер Агаларов назвал бессмысленным сдерживание цен на продукты
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