На фоне дорожающего во всем мире продовольствия вице-премьер Виктория Абрамченко в начале ноября поручила подготовить для правительства предложения, как не допустить роста внутренних цен на белый сахар и растительное масло.
Министерство энергетики ФРГ назвало приостановку сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2" регуляторным вопросом и промежуточным этапом в этом процессе, который не скажется на энергоснабжении Германии, заявила РИА Новости представитель ведомства Сузанне Унград.
Вторая психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, показала, что устроивший стрельбу в гимназии Казани Ильназ Галявиев является вменяемым и может быть привлечен к уголовной ответственности, сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Владимир Богдан.
По мнению политолога Марека Будзиша, который проанализировал для польской газеты wPolityce интервью президента России Владимира Путина телеканалу "Россия 1", Россия планирует исключить участие Польши, Литвы и Латвии в решении кризиса с мигрантами на границе.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального размера пособия по безработице в 2022 году до 12792 рубля, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.