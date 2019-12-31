Экономика

РИА НовостиРИА НовостиАгаларов назвал низкие доходы россиян преградой росту ВВП

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
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Миллиардер раскритиковал низкие доходы россиян

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Миллиардер из списка Forbes посетовал на низкие пенсии россиян

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:16, Ашберн
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Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети

В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.
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Взрыв газа в многоэтажке в Твери попал на видео

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С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.
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Хиллари Клинтон назначена ректором британского университета

Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон стала почётным ректором Университета Квинс в британском Белфасте сроком на пять лет.
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В «Нафтогазе» рассказали о преимуществах транзита газа из России

Например, доходы от транзита газа из РФ по новому соглашению значительно превышают расходы.
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Ливан получил ордер Интерпола на арест Карлоса Гона

Власти Ливана получили ордер, выданный Интерполом, на арест бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщил Reuters.
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Добыча нефти в России в 2019 году повысилась на 0,8%

Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2019 году повысился на 0,8% по сравнению с 2018 годом и составил 560,2 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.
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Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию

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Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав

Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
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Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал его комичным и предложил Зеленскому наконец "повзрослеть".
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В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения

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Аксенов прокомментировал факельное шествие националистов в Киеве

Украина движется в сторону Германии 30-х годов, одобряя факельные шествия. Об этом написал в Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.
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Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам

Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
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Пентагон заявил о готовности ответить на «плохое поведение» КНДР

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты готовы ответить на "плохое поведение" Северной Кореи, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:55
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Народная любовь. Фанаты встретили Ибрагимовича в Милане

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Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
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В МИД Украины надеются на согласование новой даты визита Помпео

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что надеется, что в ближайшее время украинская и американская стороны согласуют новую дату визита госсекретаря США Майка Помпео на Украину.
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Армия и оружие

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«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
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Сборная России сыграет со Швейцарией за выход в полуфинал МЧМ

Молодежная хоккейная сборная России (игроки не старше 20 лет) сыграет с командой Швейцарии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею.
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В Госдуме ответили на претензии эстонских властей на земли в России

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о территориальных претензиях к России.
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СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
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Ледники в тропических широтах могут полностью исчезнуть в ближайшие десять лет

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У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес

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Российский и азербайджанский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group. В 2017 году занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
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