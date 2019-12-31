Экономика
РИА НовостиАгаларов назвал низкие доходы россиян преградой росту ВВП
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
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Происшествия
Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети
В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.
Авто
Hyundai Santa Fe II за 800 тысяч рублей: На что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера
Общество
В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом
С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.
Политика
Хиллари Клинтон назначена ректором британского университета
Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон стала почётным ректором Университета Квинс в британском Белфасте сроком на пять лет.
Энергетика
В «Нафтогазе» рассказали о преимуществах транзита газа из России
Например, доходы от транзита газа из РФ по новому соглашению значительно превышают расходы.
Общество
Ливан получил ордер Интерпола на арест Карлоса Гона
Власти Ливана получили ордер, выданный Интерполом, на арест бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщил Reuters.
Игры
Геймеры раскритиковали трейлер новой ролевой игры про «Корсаров»
Энергетика
Добыча нефти в России в 2019 году повысилась на 0,8%
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2019 году повысился на 0,8% по сравнению с 2018 годом и составил 560,2 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.
Происшествия
Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав
Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Политика
Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал его комичным и предложил Зеленскому наконец "повзрослеть".
Политика
Аксенов прокомментировал факельное шествие националистов в Киеве
Украина движется в сторону Германии 30-х годов, одобряя факельные шествия. Об этом написал в Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
Политика
Пентагон заявил о готовности ответить на «плохое поведение» КНДР
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты готовы ответить на "плохое поведение" Северной Кореи, передает РИА "Новости".
Футбол
Народная любовь. Фанаты встретили Ибрагимовича в Милане
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Политика
В МИД Украины надеются на согласование новой даты визита Помпео
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что надеется, что в ближайшее время украинская и американская стороны согласуют новую дату визита госсекретаря США Майка Помпео на Украину.
Армия и оружие
Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов
«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Хоккей
Сборная России сыграет со Швейцарией за выход в полуфинал МЧМ
Молодежная хоккейная сборная России (игроки не старше 20 лет) сыграет с командой Швейцарии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею.
Футбол
«Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед». Текстовая трансляция начнется в 23:00
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Политика
В Госдуме ответили на претензии эстонских властей на земли в России
Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о территориальных претензиях к России.
Кино
СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Происшествия
ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге
«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
Наука
Ледники в тропических широтах могут полностью исчезнуть в ближайшие десять лет
Фото ледник на Пунчак-Джая в июне 2010 года / © Lonnie Thompson Ученые наблюдают за новогвинейским ледником с 2010 года, когда для определения его исторических изменений во льду пробурили керны.
Здоровье
У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес
Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.