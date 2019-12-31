Экономика
РИА НовостиАгаларов назвал низкие пенсии и зарплаты преградой росту ВВП
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
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Армия и оружие
Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений
Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Происшествия
Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек
На западе Судана потерпел крушение военно-транспортный самолет, инцидент произошел вскоре после взлета с военной авиабазы в провинции Западный Дарфур, сообщает Reuters.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Гаджеты
Microsoft через две недели прекратит поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft через две недели прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Финальной датой поддержки одной из самых популярных ОС в мире назван вторник, 14 января.
Энергетика
Россия в 2019 году побила рекорд постсоветских времен по добыче нефти
Добыча нефти в России в 2019 году, по данным ЦДУ ТЭК, составила 560,2 млн тонн, что выше уровней 2017 и 2018 годов, когда она находилась на максимуме с начала постсоветских времен - 549 и 556 млн тонн.
Культура
Вышла новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»
«Союзмультфильм» показал новогоднюю серию «Возвращение в Простоквашино» под названием «Корпоратив».
Футбол
Головин занял 90 место в рейтинге лучших игроков Лиги 1 в 2019 году
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин занял 90-е место в рейтинге лучших футболистов чемпионата Франции в 2019 году по версии Get French Football News.
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Технологии
Новая Windows 10 уже готова, но Microsoft пока не спешит
Компания Microsoft в ноябре выпустила полугодовое крупное обновление Windows 10 November 2019 Update, однако оно не принесло существенных новых функций.
Спорт
Аудит выявил нехватку ресурсов в департаменте расследований WADA
Независимый аудит выявил нехватку ресурсов у департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Футбол
Руни отметился голевым пасом в дебютном матче за «Дерби Каунти»
За хозяев дебютирует играющий тренер Уэйн Руни. В первом тайме бывший футболист сборной Англии отметился голевым пасом.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Происшествия
Второго погибшего нашли на месте пожара в доме в Астрахани
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Хоккей
Финны обыграли США в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Политика
США ввели санкции против главы военного ведомства Кубы
Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Шоу-бизнес
Орландо Блум спас Кэти Перри от затяжной депрессии
Шоу-бизнес
Александр Петров признался в любви Стасе Милославской
Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Армия и оружие
Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов
«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Единоборства
Боец Али Исаев нокаутировал американца и заработал миллион долларов
Боец смешанного стиля представляющий Дагестан Али Исаев нокаутировал своего оппонента американца Джареда Рошольта.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Футбол