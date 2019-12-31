Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.

Происшествия Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек На западе Судана потерпел крушение военно-транспортный самолет, инцидент произошел вскоре после взлета с военной авиабазы в провинции Западный Дарфур, сообщает Reuters.

Экономика Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.

Гаджеты Microsoft через две недели прекратит поддержку Windows 7 Корпорация Microsoft через две недели прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Финальной датой поддержки одной из самых популярных ОС в мире назван вторник, 14 января.

Энергетика Россия в 2019 году побила рекорд постсоветских времен по добыче нефти Добыча нефти в России в 2019 году, по данным ЦДУ ТЭК, составила 560,2 млн тонн, что выше уровней 2017 и 2018 годов, когда она находилась на максимуме с начала постсоветских времен - 549 и 556 млн тонн.

Политика Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).

Игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4 На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.

Экономика Названы самые обедневшие российские миллиардеры Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.

Политика США ввели санкции против главы военного ведомства Кубы Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей.

Шоу-бизнес Александр Петров признался в любви Стасе Милославской Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.