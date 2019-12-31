Экономика

РИА НовостиРИА НовостиАгаларов назвал низкие пенсии и зарплаты преградой росту ВВП

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Читать в источнике
Комментировать1323

Подробнее о событии

Миллиардер Араз Агаларов назвал низкие зарплаты и пенсии тормозом для роста российской экономики

Эхо Москвы17:04

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

РБК09:35

Миллиардер из списка Forbes посетовал на низкие пенсии россиян

URA.Ruвчера в 22:43

Богатейшие российские бизнесмены дали прогноз на новый год

БИЗНЕС Online04:45

Миллиардер заявил о нищете пенсионеров в России

Pravda.Ru01:56

Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

News.ruвчера в 23:39

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты преградой росту ВВП

РИА Новости08:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:35, Ашберн
Происшествия

В Петербурге горящий мужчина упал с крыши дома на пешехода

РИА Новости 12:15
Армия и оружие

Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений

Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
ФАН 31.12.19 в 09:00
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости 13:02
Происшествия

Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек

На западе Судана потерпел крушение военно-транспортный самолет, инцидент произошел вскоре после взлета с военной авиабазы в провинции Западный Дарфур, сообщает Reuters.
РБК 16:23
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия вчера в 04:22
Гаджеты

Microsoft через две недели прекратит поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft через две недели прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Финальной датой поддержки одной из самых популярных ОС в мире назван вторник, 14 января.
UfacityNews.ru вчера в 16:01
Энергетика

Россия в 2019 году побила рекорд постсоветских времен по добыче нефти

Добыча нефти в России в 2019 году, по данным ЦДУ ТЭК, составила 560,2 млн тонн, что выше уровней 2017 и 2018 годов, когда она находилась на максимуме с начала постсоветских времен - 549 и 556 млн тонн.
ТАСС 15:53
Культура

Вышла новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»

«Союзмультфильм» показал новогоднюю серию «Возвращение в Простоквашино» под названием «Корпоратив».
Профиль 31.12.19 в 05:16
Футбол

Головин занял 90 место в рейтинге лучших игроков Лиги 1 в 2019 году

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин занял 90-е место в рейтинге лучших футболистов чемпионата Франции в 2019 году по версии Get French Football News.
Евро-футбол.ру 11:30
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета 06:56
Технологии

Новая Windows 10 уже готова, но Microsoft пока не спешит

Компания Microsoft в ноябре выпустила полугодовое крупное обновление Windows 10 November 2019 Update, однако оно не принесло существенных новых функций.
iXBT.com 10:47
Спорт

Аудит выявил нехватку ресурсов в департаменте расследований WADA

Независимый аудит выявил нехватку ресурсов у департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA).
МК-Спорт 11:30
Футбол

Руни отметился голевым пасом в дебютном матче за «Дерби Каунти»

За хозяев дебютирует играющий тренер Уэйн Руни. В первом тайме бывший футболист сборной Англии отметился голевым пасом.
Бомбардир.ру 15:45
Энергетика

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
РИА Новости вчера в 08:23
Происшествия

Второго погибшего нашли на месте пожара в доме в Астрахани

RT на русском 11:08
Армия и оружие

У аэропорта Багдада прогремела серия взрывов

Lenta.ru 18:22
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
News.ru 16:33
Хоккей

Финны обыграли США в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Российская газета 14:13
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ 05:12
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 31.12.19 в 08:21
Политика

США ввели санкции против главы военного ведомства Кубы

Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей.
ТАСС 17:22
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью

Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Lisa.ru 10:33
Футбол

Балотелли попал в аварию, возвращаясь с празднования Нового года

Чемпионат 14:40
Шоу-бизнес

Орландо Блум спас Кэти Перри от затяжной депрессии

StarHit.ru 15:30
Общество

Почти 100 россиян стали миллионерами по итогам новогодней лотереи

Взгляд.ру 02:09
Шоу-бизнес

Александр Петров признался в любви Стасе Милославской

Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Актуальные Новости 05:20
Армия и оружие

Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов

«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Евразия Daily 07:24
Единоборства

Боец Али Исаев нокаутировал американца и заработал миллион долларов

Боец смешанного стиля представляющий Дагестан Али Исаев нокаутировал своего оппонента американца Джареда Рошольта.
Лезги газет вчера в 16:16
Политика

Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 05:53
Футбол

Кулушевски подписал контракт с «Ювентусом»

LiveResult.Ru 17:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Араз Искендер оглы Агаларов
Российский предприниматель
Российский и азербайджанский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group. В 2017 году занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное