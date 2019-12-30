Экономика

РИА НовостиРИА НовостиАгаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Читать в источнике
Комментировать1401

Подробнее о событии

Миллиардер считает увеличение доходов россиян условием для роста ВВП

РЕН ТВ19:49

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

РИА Новости08:30

Миллиардер Агаларов назвал низкие пенсии и доходы препятствием росту экономики России

Коммерсантъ11:25

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

РБК09:35

Миллиардер Араз Агаларов назвал низкие зарплаты и пенсии тормозом для роста российской экономики

Эхо Москвы17:04

Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

News.ruвчера в 23:39

Миллиардер из списка Forbes посетовал на низкие пенсии россиян

URA.Ruвчера в 22:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:31, Ашберн
Армия и оружие

США заявили о причастности к обстрелу в Багдаде

В США подтвердили данные о том, что они нанесли удары по целям возле аэропорта в Ираке.
Газета.Ru 20:55
Политика

Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.
РИА Новости 18:17
Наука

В Индокитае найден кратер от огромного метеорита

Российская газета вчера в 10:30
Общество

Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
РИА Новости вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой впервые показала своего возлюбленного

Дочь Ларисы Гузеевой, 19-летняя Ольга Бухарова, опубликовала в Instagram снимок, на котором ее обнимает мужчина.
Пятый канал вчера в 19:58
Здоровье

Врачи рассказали, что будет, если резко отказаться от алкоголя

Как пояснила главный врач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау (Германия) Ярмила Мальмейстер, если человек легко может обходиться без спиртного два дня в неделю, то алкогольной зависимости у него нет.
Российская газета 30.12.19 в 23:35
Общество

Большинство освобожденных из плена украинцев не имеют жилья

Заместитель главврача киевской клинической больницы Феофания Андрей Строкань заявил, что большинство переданных Украине пленных не имеют жилья.
ФАН 17:23
Происшествия

В результате наводнения в Индонезии погиб 21 человек

Агентство добавило, что более 30 тыс. человек было эвакуировано из зоны бедствия. В некоторых районах столицы отключено электричество.
Коммерсантъ 02:56
Хоккей

Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Газета.Ru 16:31
Здоровье

Что происходит с женским организмом после 40 лет, выяснили врачи

Врачи рассказали, что происходит с организмом женщин после 40 лет.
ГлавУфа 07:30
Футбол

«Милан» представил Ибрагимовича

Шведский нападающий Златан Ибрагимович официально стал игроком «Милана». Клуб представил футболиста, сегодня, 2 января.
Чемпионат 13:00
Происшествия

На Украине мужчина бросил гранату во двор знакомых

В Донецкой области полиция задержала мужчину, который 1 января бросил во двор знакомых гранату.
RT на русском 14:31
Общество

В ГИБДД хотят отказаться от баллов на практическом экзамене на права

Гиляков отметил, что с октября вступят в силу поправки в правила проведения практического экзамена на получение водительских прав.
Inkazan 06:22
Музыка

Гагарина назвала своего победителя шоу «Голос»

Аргументы и Факты 17:54
Происшествия

Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья

В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru 21:16
Общество

Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после Нового года

Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после Нового года Жена Павла Воли пожаловалась подписчикам.
Экспресс газета вчера в 09:36
Общество

Названа самая безопасная авиакомпания в мире

Lenta.ru 19:30
Общество

В Челябинске побросали нераспроданные елки

Вечерний Челябинск 00:37
Шоу-бизнес

Бывшая жена Дмитрия Пескова снялась голой в ванне

44-летняя экс-супруга пресс-секретаря президента России остро отреагировала на слова Ксении Собчак о том, что оголяться после 40 — вызывающе.
StarHit.ru 13:30
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам

Как сообщает ToDay News Ufa, в Новогоднюю ночь в Инстаграм Анастасии Заворотнюк появился пост, в котором от имени актрисы и ее семьи, поклонников поздравили с праздником и пожелали добра, здоровья и благополучия.
ToDay News Ufa вчера в 05:31
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

РИА Новости 12:01
Энергетика

Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти

Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
Известия 18:32
Единоборства

Президент UFC сожалеет, что не сумел подписать Федора Емельяненко

FightTime.ru 15:29
Экономика

Экономика-2020: Учитесь выговаривать слово «девальвация»

Столкнуться придется вплотную с девальвацией (обесцениванием) рубля, дальнейшим падением реальных доходов населения, ростом инфляции, увеличением бедности.
Свободная Пресса 02:09
Спорт

Клебо отреагировал на приглашение Большунова на водку

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо отреагировал на слова россиянина Александра Большунова, пригласившего его в отель российской команды на праздничный торт и домашнюю водку.
Чемпионат 04:47
Интернет

Аналитик из Huawei: гигабайты потребляют киловатты

Потребление энергии при использовании интернета может удвоиться в течение следующего десятилетия и стать абсолютно неприемлемым к 2040 году, 2 января, цитируя мнение исследователя из Huawei Technologies Sweden Андерса Андре, сообщает CBC.
Красная весна 18:24
Политика

Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Известия 13:03
Происшествия

Житель Омска подорвался при запуске фейерверка

На ролике видно, что при попытке запуска фейерверка петарда неожиданно взрывается в руках у мужчины, при этом его отбрасывает в сторону.
РИА Новости 19:05
Космос

Астроном из Японии разработал методику изучения космоса по звуку

Ученый Ванда Диас Мерсед, работающая в Международном астрономическом союзе в Японии, внедрила методику, в которой яркость и частота электромагнитного излучения, наблюдаемые при изучении космического пространства, преобразуются в слышимые элементы, такие как высоты звука, громкость и ритм.
REGNUM 15:08
Шоу-бизнес

Поклонники оценили пышногрудую дочку Абрамовича

Девушка поделилась снимками в Instagram. Пышногрудая София Абрамович предстала перед поклонниками босиком и в коротком платье.
ФАН 13:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Араз Искендер оглы Агаларов
Российский предприниматель
Российский и азербайджанский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group. В 2017 году занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное