Экономика
РИА НовостиАгаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
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Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Хоккей
В полуфинале МЧМ сборная РФ по хоккею победила Швейцарию
Матч, проходивший в Тршинеце, завершился победой команды из России. Спортсмены победили со счетом 3:1.
Спорт
Глава ФЛГР: Большунов и Устюгов замечательно выступили на «Тур де Ски»
Общество
МВД пояснило новые правила регистрации автомобилей в России
МВД пояснило новые правила регистрации автомобилей в России, согласно которым отменяется 10-дневный период на легальное пользование транспортным средством без госномеров.
Экономика
В Госдуме видят разделение России на две экономики
Россия разделена на две экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Пантелеев (КПРФ).
Общество
Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google показал рекорд по продажам.
Гаджеты
Как дети обманывают родительский контроль в смартфонах Apple
Детский психолог Адам Плеттер и вовсе заметил, что родители, пользующиеся этой опцией, внушают себе ложное чувство уверенности за безопасность своих детей.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Политика
Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим
"Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.
Спорт
Аудит выявил нехватку ресурсов в департаменте расследований WADA
Независимый аудит выявил нехватку ресурсов у департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Армия и оружие
Аэропорт Багдада закрыт после ракетного обстрела
Происшествия
На месте пожара в Астрахани найден погибший
На месте пожара в трёхэтажном жилом доме в Астрахани найдено тело одного погибшего, об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Футбол
ФИФА может изменить правила офсайда
Правила футбола, связанные с определением офсайда, могут быть изменены, сообщает The Times.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
Наука
Мозг пациента оказался усеян личинками паразитов
Космос
Ученые приблизились к решению задачи трех тел
Первая формулировка задачи трех тел впервые была опубликована Исааком Ньютоном в фундаментальной работе «Математические начала натуральной философии».
Наука
Ученые из КБР разрабатывают имитационную модель мыслительного процесса для роботов
Мыслительное ядро В лаборатории "Нейрокогнитивные автономные интеллектуальные системы" на базе ранее выполненных разработок КБНЦ РАН проводятся фундаментальные исследования, направленные на создание имитационной модели мыслительного процесса, моделирование рассуждений, поскольку эта модель является ключом к созданию интеллектуальной системы управления роботами.
Происшествия
На Украине загорелся пассажирский поезд, следовавший в Херсон
Экономика
Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Армия и оружие
Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Общество
Названа самая безопасная авиакомпания в мире
Австралийская авиакомпания Qantas стала самой безопасной в мире в наступившем 2020 году, согласно рейтингу экспертов портала AirlineRatings.