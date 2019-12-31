Экономика
РИА НовостиАгаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
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Происшествия
Два человека погибли в ДТП с маршруткой в Нижегородской области
Экономика
Доллар по 75: озвучен мрачный прогноз для России на 2020 год
Ранее прогноз на 2020 год для России озвучил телеведущий Анатолий Вассерман.
Политика
Трамп предупредил Эрдогана об опасности вмешательства в дела Ливии
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора предупредил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об опасности иностранного вмешательства в ситуацию в Ливии.
Шоу-бизнес
Волочкова ответила завистникам фотографией в стиле ню
Публикацию танцовщица сопроводила фотографией в стиле ню.
Политика
Власти США ввели санкции в отношении главы минобороны Кубы
Госсекретарь США Майп Помпео рассказал о введении властями страны санкций в отношении министра революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтра Фриаса. об это сообщает РИА "Новости".
Общество
Роспотребнадзор не рекомендует доедать новогодние салаты
Роспотребнадзор не рекомендует доедать новогодние салаты.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Армия и оружие
Турецкая армия и радикальные курды столкнулись в Хасаке
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Армия и оружие
Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов
«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Хоккей
Сборная России сыграет против Швейцарии в четвертьфинале МЧМ-2020
Политика
Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
Теннис
Сафин назвал сборную России командой мечты
The West Australian сообщает, что Сафин на пресс-конференции представил сборную России как «дрим-тим» (команда мечты).
Происшествия
На Украине мужчина бросил гранату во двор знакомых
В Донецкой области полиция задержала мужчину, который 1 января бросил во двор знакомых гранату.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях на Майдане в 2014 году
Бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу «Россия 24» рассказали о начале расстрела сотрудников подразделения во время протестов в центре Киева в 2014 году.
Музыка
Шнуров написал стихи про шоу «Голос»
Энергетика
Россия приблизилась к рекордному уровню добычи нефти
По данному показателю Россия приблизилась к достижению 1987 года — в СССР добывались рекордные 11,416 миллиона баррелей в день.
Хоккей
НХЛ. «Даллас» победил «Нэшвилл» под открытым небом
Футбол
«Манчестер Сити» отправил нападающего в «Мидлсбро»
Нападающий «Манчестер Сити» Патрик Робертс, проведший первую половину сезона в «Норвиче», продолжит карьеру в «Мидлсбро».
Гаджеты
Xiaomi готовит обновление для своего бестселлера Redmi Note 8
Китайская компания Xiaomi готовит обновление для смартфона своего суббренда Redmi Note 8, о чем рассказал инсайдер Мукул Шарма.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.