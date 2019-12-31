Экономика

РИА НовостиРИА НовостиАгаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
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Миллиардер Араз Агаларов назвал низкие зарплаты и пенсии тормозом для роста российской экономики

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Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

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Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

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«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
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Российский и азербайджанский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group. В 2017 году занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
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