Экономика

РБКРБКАгаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие. «Без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что выпущенные товары и услуги просто некому будет продать», — сказал бизнесмен.
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Миллиардер считает увеличение доходов россиян условием для роста ВВП

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«Аэрофлот» может разместить в «Новикомбанке» 7 млрд рублей

"Аэрофлот" сможет разместить в банке до 7 млрд рублей или эквивалент в долларах США, евро по курсу Банка России сроком на три года.
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Прокуратура и УФАС Сахалина взяли под контроль ситуацию в порту Холмск

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В 2020 году Сухопутные войска получат более 300 единиц бронетехники

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В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

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Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
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Зарплаты сотрудников бюджетных организаций проиндексированы с 1 января

С 1 января зарплаты сотрудников столичных бюджетных, казенных и автономных учреждений были проиндексированы на 5,6 процента.
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Фондовые торги в России открылись в плюсе

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Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле

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На Урале полицейские застрелили напавшего на них мужчину

Под Камышловом полицейские застрелили пьяного молодого человека, который напал на них с монтировкой.
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Байден заявил, что Трамп провоцирует Иран на ответные действия

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Трамп назвал дату подписания договора по первой фазе сделки с Китаем

Трамп По словам главы Штатов, переговоры по второй стадии торгового соглашения с Китаем начнутся в китайской столице позже.
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Жена онколога Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

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«Россия-1» покажет комедию «Одесский пароход» 1 января

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Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили

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