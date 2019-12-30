Экономика
РБКАгаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие. «Без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что выпущенные товары и услуги просто некому будет продать», — сказал бизнесмен.
Читать в источнике
Оценить642
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:45, Ашберн
Армия и оружие
Иран заявил о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем
Хоккей
Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею
Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Политика
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Происшествия
Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав
Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Общество
Умер создатель БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов
Главный конструктор боевых машин пехоты второго и третьего поколений Александр Благонравов скончался на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Происшествия
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Политика
Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина
Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
Общество
Голландия официально прекратила существование
С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия «Голландия».
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Политика
Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим
"Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.
Армия и оружие
Автоматы нового поколения АК-12 поступят на вооружение танкистов ЗВО
Почти тысяча новейших автоматов Калашникова АК-12 поступит на вооружение танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в 2020 году, рассказал командующий Первой танковой армии ЗВО генерал-майор Сергей Кисель.
Кино
Лучшие фильмы десятилетия по версии «Газеты.Ru»
Политика
Вашингтон назначил временного поверенного в делах на Украине
Временным поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квиен. Об этом сообщает американское дипведомство в Twitter.
Экономика
Bloomberg: укрепление гривны стало «головной болью» бюджета Украины
Бюджет на 2019 год составлялся из расчета 28,2 гривен за доллар, но в течение года курс изменился до 26,4 за доллар, а 30 декабря упал до 23,8. Такое значительное изменение курса привело к дефициту бюджета Украины в 1,6 млрд долларов.
Политика
Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
Политика
Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Армия и оружие
В США пообещали при необходимости разгромить российский флот в Арктике
Армия и оружие
США нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии
Вооруженные силы США нанесли высокоточные оборонительные удары по трем объектам в Ираке и двум в Сирии,- говорится в заявлении помощника министра обороны США Джонатана Хоффмана Цели включали в себя объекты хранения оружия и командно-диспетчерские пункты.
Футбол
Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА
Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-50 молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Политика
Трамп собрал более $100 млн пожертвований на предвыборную кампанию
Предвыборная программа американского президента Дональда Трампа смогла собрать уже $102,7 млн, сообщил Reuters чиновник, пожелавший остаться анонимным.
Общество
Более полумиллиона россиян сообщили о наличии второго гражданства
В МВД России рассказали, что с 2015 года более 543 тысяч уведомлений о наличии второго гражданства или вида на жительство иностранного государства получило ведомство от россиян.
Общество
ГИБДД допустила изменение практической части экзамена на права
Напомним, что с 1 октября вступают в силу поправки в правила приема экзаменов.