Экономика

РБКРБКАгаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие. «Без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что выпущенные товары и услуги просто некому будет продать», — сказал бизнесмен.
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Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

РБК09:35

Миллиардер из списка Forbes посетовал на низкие пенсии россиян

URA.Ruвчера в 22:43

Миллиардер раскритиковал низкие зарплаты и пенсии в России

РЕН ТВ08:56

Миллиардер раскритиковал уровень доходов россиян

РИА Новости08:30

Миллиардер заявил о нищете пенсионеров в России

Pravda.Ru01:56

Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

News.ruвчера в 23:39

Российский миллиардер ужаснулся уровню доходов граждан

Lenta.ru09:02
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Армия и оружие

Иран заявил о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем

RT на русском 09:05
Хоккей

Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Российская газета 09:00
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
Политика

В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
RT на русском 05:18
Спорт

Большунов удивлён выступлению Хальфварссона в гонке преследования

Sport.ru 04:00
Происшествия

Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав

Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Lenta.ru 09:04
Общество

Борющийся с раком российский врач-онколог написал прощальное письмо

Lenta.ru 07:52
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород вчера в 04:04
Общество

Умер создатель БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов

Главный конструктор боевых машин пехоты второго и третьего поколений Александр Благонравов скончался на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 06:16
Происшествия

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
Политика

Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина

Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
РИА Новости 08:46
Общество

Голландия официально прекратила существование

С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия «Голландия».
Lenta.ru вчера в 23:53
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Политика

Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим

"Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.
РИА Новости 02:47
Шоу-бизнес

В США умерла 21-летняя рэп-исполнительница Лексия Алиджай

News.ru 08:46
Происшествия

Появилось видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО

Lenta.ru 09:31
Армия и оружие

Автоматы нового поколения АК-12 поступят на вооружение танкистов ЗВО

Почти тысяча новейших автоматов Калашникова АК-12 поступит на вооружение танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в 2020 году, рассказал командующий Первой танковой армии ЗВО генерал-майор Сергей Кисель.
Политическая Экспертиза вчера в 07:19
Кино

Лучшие фильмы десятилетия по версии «Газеты.Ru»

Газета.Ru 09:01
Хоккей

«Адмирал» не смог вовремя вылететь на матч КХЛ с «Авангардом»

Sport.ru 08:29
Политика

Вашингтон назначил временного поверенного в делах на Украине

Временным поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квиен. Об этом сообщает американское дипведомство в Twitter.
Газета.Ru 03:04
Экономика

Bloomberg: укрепление гривны стало «головной болью» бюджета Украины

Бюджет на 2019 год составлялся из расчета 28,2 гривен за доллар, но в течение года курс изменился до 26,4 за доллар, а 30 декабря упал до 23,8. Такое значительное изменение курса привело к дефициту бюджета Украины в 1,6 млрд долларов.
Красная весна 30.12.19 в 13:57
Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
RT на русском вчера в 20:55
Политика

Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
РБК 05:50
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 31.12.19 в 08:21
Армия и оружие

В США пообещали при необходимости разгромить российский флот в Арктике

Актуальные Новости 05:10
Армия и оружие

США нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии

Вооруженные силы США нанесли высокоточные оборонительные удары по трем объектам в Ираке и двум в Сирии,- говорится в заявлении помощника министра обороны США Джонатана Хоффмана Цели включали в себя объекты хранения оружия и командно-диспетчерские пункты.
Южный Федеральный 29.12.19 в 23:47
Футбол

Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА

Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-50 молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:24
Политика

Трамп собрал более $100 млн пожертвований на предвыборную кампанию

Предвыборная программа американского президента Дональда Трампа смогла собрать уже $102,7 млн, сообщил Reuters чиновник, пожелавший остаться анонимным.
Газета.Ru 08:31
Общество

Более полумиллиона россиян сообщили о наличии второго гражданства

В МВД России рассказали, что с 2015 года более 543 тысяч уведомлений о наличии второго гражданства или вида на жительство иностранного государства получило ведомство от россиян.
Комсомольская правда 07:50
Общество

ГИБДД допустила изменение практической части экзамена на права

Напомним, что с 1 октября вступают в силу поправки в правила приема экзаменов.
Российская газета 08:39
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Российский предприниматель
Российский и азербайджанский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group. В 2017 году занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
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