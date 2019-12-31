Экономика
РБКАгаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие. «Без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что выпущенные товары и услуги просто некому будет продать», — сказал бизнесмен.
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Хоккей
Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ
Ранее сообщалось, что сборная Финляндии вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира.
Наука
Разработана система безопасности, распознающая людей по походке
В Томске была создана система безопасности, распознающая человека по походке.
Политика
Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию
Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Происшествия
На месте пожара в Астрахани найден погибший
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Наука
Мозг пациента оказался усеян личинками паразитов
Политика
Трамп призвал Меркель и Макрона помогать Украине
Президент США Дональд Трамп призвал власти Германии и Франции помогать Украине.
Кино
В прокате появилось «Вторжение» Фёдора Бондарчука
1 января 2020 года на российских экранах появилась картина Фёдора Бондарчука – «Вторжение», которое стало продолжением ленты 2017-го года «Притяжение».
Здоровье
Врач рассказал о необходимых зимой витаминах
По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
Общество
Самой безопасной авиакомпанией в мире названа австралийская Qantas
Австралийская авиакомпания Qantas названа самой безопасной в мире, следует из данных рейтинга, составленным AirlineRatings.com.
Политика
Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
Футбол
«Ювентус» объявил о трансфере 19-летнего футболиста «Аталанты»
В нынешнем сезоне Кулусевски выступал на правах аренды за «Парму», в составе которой отыграл 17 матчей в Серии А, записав в свой актив четыре гола и семь результативных передач.
Футбол
Голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Шеффилдом» в АПЛ
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Энергетика
Россия приблизилась к рекордному уровню добычи нефти
По данному показателю Россия приблизилась к достижению 1987 года — в СССР добывались рекордные 11,416 миллиона баррелей в день.
Происшествия
Число жертв крушения самолета в Судане возросло до 18 человек
В результате падение военного самолета Ан-12 в Судане погибли 18 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой официального представителя ВС страны Амера Мухаммеда Ахмеда.
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Политика
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Технологии
Microsoft через две недели прекратит поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft через две недели прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Финальной датой поддержки одной из самых популярных ОС в мире назван вторник, 14 января.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ по «Турецкому потоку»
Болгария начала получать газ из России с территории Турции по трубопроводу «Турецкий поток», а не через Румынию, как ранее.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Политика
США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы
Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Фриаса, а также двоих его детей.
Футбол
Де Пена – лучший игрок киевского «Динамо» по итогам 2019 года
Официальный сайт киевского Динамо объявил о том, что уругвайский полузащитник команды Карлос Де Пена стал лучшим футболистом года по итогам голосования, в котором приняли участие больше семи тысяч болельщиков он набрал около 31% голосов.