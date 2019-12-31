Экономика

РБКРБКАгаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие. «Без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что выпущенные товары и услуги просто некому будет продать», — сказал бизнесмен.
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Богатейшие российские бизнесмены дали прогноз на новый год

БИЗНЕС Online04:45

Российский миллиардер ужаснулся уровню доходов граждан

Lenta.ru09:02

Агаларов назвал низкие зарплаты и пенсии россиян преградой росту ВВП

РИА Новости08:30

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

РБК09:35

Миллиардер заявил о нищете пенсионеров в России

Pravda.Ru01:56

Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

News.ruвчера в 23:39

Миллиардер из списка Forbes посетовал на низкие пенсии россиян

URA.Ruвчера в 22:43
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Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

Ранее сообщалось, что сборная Финляндии вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира.
Газета.Ru 16:31
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Разработана система безопасности, распознающая людей по походке

В Томске была создана система безопасности, распознающая человека по походке.
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Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию

Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию.
Lenta.ru 14:14
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ 05:12
Происшествия

На месте пожара в Астрахани найден погибший

RT на русском 03:57
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Наука

Мозг пациента оказался усеян личинками паразитов

Популярная механика 10:00
Общество

Рассекречена информация о Нобелевской премии Солженицына

Lenta.ru 12:50
Политика

Трамп призвал Меркель и Макрона помогать Украине

Президент США Дональд Трамп призвал власти Германии и Франции помогать Украине.
News.ru 02:45
Кино

В прокате появилось «Вторжение» Фёдора Бондарчука

1 января 2020 года на российских экранах появилась картина Фёдора Бондарчука – «Вторжение», которое стало продолжением ленты 2017-го года «Притяжение».
OvideO.ru вчера в 10:21
Здоровье

Врач рассказал о необходимых зимой витаминах

По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
RT на русском 00:00
Происшествия

В Петербурге горящий мужчина упал с крыши дома на пешехода

РИА Новости 12:15
Общество

Самой безопасной авиакомпанией в мире названа австралийская Qantas

Австралийская авиакомпания Qantas названа самой безопасной в мире, следует из данных рейтинга, составленным AirlineRatings.com.
Коммерсантъ 14:21
Политика

Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
РБК 13:32
Футбол

«Ювентус» объявил о трансфере 19-летнего футболиста «Аталанты»

В нынешнем сезоне Кулусевски выступал на правах аренды за «Парму», в составе которой отыграл 17 матчей в Серии А, записав в свой актив четыре гола и семь результативных передач.
RT на русском 16:13
Гаджеты

Apple выпустит сразу два бюджетных смартфона на смену iPhone SE

Профиль 15:26
Общество

Карлос Гон отверг причастность семьи к его побегу из Японии

Газета.Ru 11:44
Футбол

Голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Шеффилдом» в АПЛ

RT на русском 16:51
Политика

Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Известия 13:03
Энергетика

Россия приблизилась к рекордному уровню добычи нефти

По данному показателю Россия приблизилась к достижению 1987 года — в СССР добывались рекордные 11,416 миллиона баррелей в день.
Lenta.ru 15:40
Происшествия

Число жертв крушения самолета в Судане возросло до 18 человек

В результате падение военного самолета Ан-12 в Судане погибли 18 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой официального представителя ВС страны Амера Мухаммеда Ахмеда.
Газета.Ru 16:13
Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
Политика

В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
RT на русском 05:18
Технологии

Microsoft через две недели прекратит поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft через две недели прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Финальной датой поддержки одной из самых популярных ОС в мире назван вторник, 14 января.
UfacityNews.ru вчера в 16:01
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 31.12.19 в 08:21
Энергетика

Болгария начала получать российский газ по «Турецкому потоку»

Болгария начала получать газ из России с территории Турции по трубопроводу «Турецкий поток», а не через Румынию, как ранее.
News.ru вчера в 02:01
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru 13:46
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК 31.12.19 в 22:20
Политика

США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы

Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Фриаса, а также двоих его детей.
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Футбол

Де Пена – лучший игрок киевского «Динамо» по итогам 2019 года

Официальный сайт киевского Динамо объявил о том, что уругвайский полузащитник команды Карлос Де Пена стал лучшим футболистом года по итогам голосования, в котором приняли участие больше семи тысяч болельщиков он набрал около 31% голосов.
Советский спорт 15:48
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Араз Искендер оглы Агаларов
Российский предприниматель
Российский и азербайджанский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group. В 2017 году занял 51-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России».
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